Debaixo de chuva, Seleção Brasileira feminina vence Colômbia em segundo amistoso

Na noite desta terça-feira, a Seleção Brasileira feminina venceu a Colômbia, por 3 a 1, em amistoso disputado no Estádio Kleber de Andrade. Isa Haas, Gio Queiroz e Adriana, de pênalti, marcaram para o Brasil, enquanto Linda Caicedo descontou para a equipe visitante. A zagueira colombiana Carabalí ainda foi expulsa na reta final do jogo.

Com o resultado, a Seleção feminina termina essa data Fifa com saldo de um empate e uma vitória contra a Colômbia, já que o primeiro encontro entre as equipes terminou empatado em 1 a 1 no último sábado.

Agora, as duas seleções voltam a campo apenas no final de novembro, quando acontece a nova pausa para a data Fifa. O Brasil enfrenta a Austrália nos dias 28 de novembro e 1º de dezembro, em território australiano, enquanto a Colômbia recebe a Argentina no dia 30 de novembro. Os horários ainda serão definidos.

O jogo

A primeira chance do Brasil foi criada com segundos de partida. Bia Menezes ficou com a bola após sobra e arriscou a finalização, mas a goleira Tapia fez a defesa tranquila. Um minuto depois, Gio Queiroz finalizou com perigo da entrada da área, porém a bola passou rente à trave esquerda e foi para fora.

Com três minutos no relógio, o Brasil criou nova oportunidade, porém desperdiçou. Laís Estevam fez grande lançamento para Adriana, que invadia a área pelo lado direito. A camisa 9 conseguiu dominar, mas na hora da finalização, pegou mal demais na bola e deu nas mãos da goleira Tapia.

Já aos 22 minutos, a Seleção feminina teve sua melhor chance do jogo. Após um bate e rebate na grande área da Colômbia, Restrepo ficou com a bola, mas Marília retomou com Tapia fora do gol. A atacante brasileira tocou para Kerolin no meio da área, mas a meia demorou muito para chutar e a goleira voltou rapidamente para o gol, fazendo a defesa com os pés.

E foi aos 27 minutos que a Seleção Brasileira abriu o marcador. Duda Sampaio cobrou falta para dentro da grande área e Isa Haas subiu mais alto que a zaga da Colômbia, cabeceando para inaugurar o placar no Estádio Kleber de Andrade.

Com 41 minutos no relógio, o Brasil chegou ao segundo gol, mas que acabou sendo anulado pela arbitragem em campo. Kerolin alçou bola para dentro da área e Bia Menezes subiu de cabeça, assim como a goleira Tapia, que tentou interceptar o cruzamento. A bola acabou no fundo das redes, mas foi marcada a falta da brasileira sobre a colombiana. Após análise do VAR, a decisão de falta marcada no campo foi mantida.

Solta o grito, @Isa_Haas_! O primeiro gol com a Amarelinha é sempre inesquecível! Brilhou, minha zagueira! ??? ? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/IsnZAmDs7B ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 29, 2024

Já nos acréscimos, a Seleção Brasileira conseguiu de fato ampliar o marcador. Marília enfiou lindo passe para Gio Queiroz. A atacante partiu em velocidade, invadiu a grande área e finalizou na saída da goleira Tapia, marcando o segundo do Brasil no jogo.

O segundo tempo começou com uma Colômbia mais agressiva, contra um Brasil que, com o resultado na manga, apostou em uma postura um pouco mais defensiva e nos contra-ataques.

A primeira chance mais clara da etapa final saiu apenas aos 17 minutos. Bia Menezes cobrou falta da entrada da grande área, mas Tapia foi buscar e fez a defesa.

Com 23 minutos no relógio, a Colômbia descontou em jogada no talento de Linda Caicedo. A jovem colombiana driblou a marcação de Kerolin, arrancou em velocidade, adentrou a grande área e bateu no ângulo na saída de Natascha, sem chances para a goleira do Brasil.

Aos 30 minutos, a Seleção feminina teve um pênalti marcado a seu favor. Camilinha cruzou para o meio da área, a bola bateu no braço da zagueira Dani Arias e a juiza apontou para a marca da cal. O lance gerou um princípio de confusão entre Camilinha e Carabalí. A zagueira colombiana, porém, já tinha amarelo e foi expulsa, deixando o Brasil com um a mais. Após toda a situação, Adriana foi para a cobrança e converteu sem problemas, dando a vitória de 3 a 1 às brasileiras.