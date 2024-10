David Luiz sente dores, não viaja e desfalca o Flamengo contra o Internacional

Nesta terça-feira, o Flamengo informou que o zagueiro David Luiz sentiu dores e não estará a disposição para o confronto contra o Internacional. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). A partida vale pela 17ª rodada, atrasada, do Campeonato Brasileiro.

Por meio do comunicado divulgado em suas redes sociais, o Flamengo informou que David Luiz e está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo. Dessa maneira, o zagueiro não fará parte da delegação que irá a Porto Alegre.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo", disse o clube.

O defensor poderia ganhar uma chance na titularidade da zaga do Flamengo, já que Léo Ortiz, suspenso, não está a disposição. Diante disso, a dupla defensiva do Rubro-Negro deve contar com Fabrício Bruno e Cleiton, formado nas categorias de base. Vale destacar que Léo Pereira, o outro titular, também cumpre suspensão.

Dessa forma, um possível 11 inicial do Flamengo tem: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Cleiton e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Matheus Gonçalves (Gonzalo Plata) e Alcaraz; Bruno Henrique e Gabigol.

Felipe Luís, técnico do Flamengo, deve poupar alguns titulares de olho no confronto do domingo, no Maracanã, contra o Atlético-MG. As duas equipes duelam pela primeira partida da grande final da Copa do Brasil.

No Brasileirão, Flamengo e Internacional travam um confronto direto pelo G4 no Beira-Rio. Os cariocas ocupam a quarta colocação, com 54 pontos. Por sua vez, o Colorado é o quinto, com 52 unidades.