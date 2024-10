CR7 isola pênalti no final, e Al-Nassr é eliminado da Copa do Rei Saudita

O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, perdeu de 1 a 0 para o Al-Taawon, no Al-Awwal Park, em Riade, na Arábia Saudita, e se despediu da Copa do Rei Saudita nas oitavas de final. Al-Ahmed marcou o gol da classificação dos visitantes nesta terça-feira (29).

Os comandados de Stefano Pioli encerram precocemente sua participação no torneio. A equipe entrou na competição na segunda fase. Do outro lado, o Al Taawon segue no torneio em busca de um título inédito em sua história.

O Al-Nassr volta a campo nesta sexta-feira, contra o Al-Hilal, de Neymar, pelo Campeonato Saudita. O Al Taawon joga no sábado, contra o Al Kholood, pela mesma competição.

Como foi o jogo

O Al-Nassr foi superior, mas pouco fez para assustar o Al-Taawon no primeiro tempo. A melhor chance veio nos acréscimos, aos 46 minutos, quando Cristiano Ronaldo bateu falta e parou em defesa do goleiro adversário.

A equipe do craque português continuou controlando as principais ações da partida na segunda etapa, mas ainda sem levar perigo ao adversário. No entanto, quem abriu o placar foi o Al-Taawon. Aos 25 minutos, Al-Ahmed aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais alto que a defesa do Al-Nassr e testou de cabeça sem chance para Bento.

O Al-Nassr tentou pressionar os visitantes em busca do gol de empate. O árbitro deu 10 minutos de acréscimo e, aos 48, assinalou pênalti para os donos da casa. Cristiano se encarregou da cobrança, mas bateu muito mal, isolou a bola e desperdiçou a penalidade.