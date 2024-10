Corinthians tem aproveitamento positivo nas últimas sete rodadas do Brasileiro; confira

O Corinthians vive momento de alta no Campeonato Brasileiro. Com a vitória contra o Cuiabá, na última segunda-feira, o Timão alcançou um aproveitamento superior a 60% nas últimas sete rodadas da liga nacional.

Nesse recorte, o Corinthians é o 4º time que mais somou pontos no Brasileirão, com 13. Em sete jogos, a equipe conseguiu quatro vitórias, um empate e duas derrotas, o que gera um aproveitamento de 61,9% dos pontos.

O sistema ofensivo do Corinthians tem se destacado, com 15 gols nesse período. Por outro lado, o time foi vazado 10 vezes, e ainda não passa a segurança defensiva que a equipe espera.

A falta de eficiência ainda é um problema para o Corinthians. Segundo a plataforma Sofascore, o time precisa de 6,1 chutes para marcar um gol na sequência analisada.

Com duas vitórias seguidas (contra Athletico-PR e Cuiabá), o Corinthians deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro. A equipe se encontra na 15ª posição da liga, com 35 pontos, um a mais em relação ao Z4.

Agora, o foco do time passa a ser a Copa Sul-Americana. O Corinthians visita o Racing na próxima quinta-feira, pela volta da semifinal do torneio continental.