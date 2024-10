Corinthians chega a Buenos Aires dois dias antes de jogo decisivo contra o Racing; veja programação

O elenco do Corinthians já se encontra em Buenos Aires, sede do jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, contra o Racing. Cerca de 24 horas após a vitória contra o Cuiabá, pelo Brasileiro, o grupo desembarcou na capital argentina nesta terça-feira, dois dias antes da partida decisiva pelo torneio continental.

O Corinthians costuma viajar nas vésperas dos jogos, mas teve que mudar a logística por conta de uma greve geral de trabalhadores do segmento de transporte na Argentina.

Portanto, o elenco do Timão retornou a São Paulo na madrugada desta terça-feira, logo após o duelo contra o Cuiabá, e dormiu no CT Dr. Joaquim Grava. O time fez um treino regenerativo no período da manhã e à tarde embarcou para a Argentina.

O técnico Ramón Díaz irá finalizar a preparação da equipe nesta quarta-feira, com um treino no CT do River Plate. O duelo com o Racing está agendado para quinta, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília).

O Corinthians terá força máxima em campo para o jogo da Sul-Americana. A única dúvida é Cacá, que deixou o duelo com o Cuiabá, na última segunda, com um trauma na região do tórax e do quadril direito. Se o defensor não reunir as condições ideais para ser relacionado, Ramón Díaz tem Gustavo Henrique e Félix Torres à disposição.

Já outras peças, como os meio-campistas Rodrigo Garro, Carrillo e Charles, além do zagueiro André Ramalho, foram preservadas por Ramón e iniciaram o jogo em Cuiabá no banco de reservas. Yuri Alberto e José Martínez, suspensos, também estão descansados.

Corinthians e Racing empataram por 2 a 2 na ida, em Itaquera. Sendo assim, o Timão precisa de uma vitória simples nesta quinta-feira para avançar à final. Um novo empate leva o confronto para os pênaltis, enquanto uma derrota em Avellaneda garante a classificação aos argentinos.