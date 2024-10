Conmebol muda estádio da partida de volta da semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo

Na noite desta terça-feira, a Direção de Competições e Operações da Conmebol anunciou que a partida entre Peñarol e Botafogo, pela volta da semifinal da Libertadores, não será mais disputada no Estádio Campeón del Siglo, do clube uruguaio. O novo local da partida será o Estádio Centenário, também em Montevidéu. O duelo segue marcado para esta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília).

Segundo a Conmebol, a decisão foi tomada após a solicitação do Ministério do Interior do Uruguai para a alteração do local. No comunicado, a entidade também relembrou que a responsabilidade da segurança da partida é da equipe mandante, neste caso o Peñarol, e que o clube terá que arcar com os custos relativos para realizar a mudança de local.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre Peñarol (URU) vs. Botafogo (BRA), por las Semifinales de la CONMEBOL Libertadores 2024.https://t.co/gFFjzALKCY ? CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) October 29, 2024

A decisão de trocar o estádio da partida ocorre após o Ministro do Interior uruguaio, Nicolas Martinelli, anunciar nesta segunda-feira que o duelo seria disputado sem torcida visitante para buscar "evitar possíveis represálias que poderiam desencadear em novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes". Na última semana, antes da partida de ida que o Botafogo venceu por 5 a 0, mais de 200 torcedores uruguaios foram presos por confusão com moradores e lojistas locais na praia do Recreio.

O Botafogo divulgou um comunicado criticando a decisão e acreditando demonstrar incapacidade do Peñarol e da Polícia do Uruguai de garantir a segurança dos torcedores e delegações de ambas as equipes. Já nesta terça, a Conmebol enviou um ofício exigindo que a partida tivesse torcida visitante e que tal proibição deveria ter sido notificada oito dias antes da partida. A entidade ainda exigiu que o clube uruguaio, junto com o Ministério do Interior, enviassem um documento por escrito até às 10h garantindo todas as medidas de segurança para a realização do confronto.

Caso contrário, a entidade que rege o futebol na América do Sul poderia exigir que a partida fosse disputada com portões fechados ou ainda mudar o local do jogo.

Com a goleada por 5 a 0 no primeiro jogo, na última quarta-feira, o Botafogo pode até perder por quatro gols de diferença que ainda se garante na final da Libertadores. O Peñarol, por sua vez, precisa devolver os cinco tentos de diferença para levar a decisão para os pênaltis.