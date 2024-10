Conmebol envia ofício e exige presença de torcedores do Botafogo na partida contra o Peñarol

A Conmebol enviou, nesta segunda-feira, um ofício à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) exigindo a presença da torcida do Botafogo na partida de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Peñarol, no Campeón Del Siglo. A bola vai rolar nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília).

O pedido da Conmebol acontece depois que o Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, anunciou que o duelo não contaria com a presença da torcida visitante. O motivo seria a preocupação com a segurança nos arredores do estádio, depois da confusão entre torcedores do Peñarol no Rio de Janeiro, antes do jogo de ida, na última quarta-feira. Mais de 200 uruguaios foram presos por furtarem lojistas locais e entrarem em confronto com brasileiros na praia do Recreio.

Debate Pronto: semifinal da Libertadores! ?? Nesta terça-feira, a partir das 12h50, a Botafogo TV faz a cobertura do embarque alvinegro e comenta os últimos passos do Glorioso antes do jogo decisivo no Uruguai, onde vai enfretar o Peñarol. ???? #VamosBOTAFOGO Link:... pic.twitter.com/YrCHCVYAxF ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 28, 2024

O ofício destaca que essa proibição deveria ter sido notificada oito dias antes da partida e que cerca de 1600 ingressos já foram comprados pela torcida do Botafogo. A Conmebol ainda exigiu que o clube uruguaio, junto com o Ministério do Interior, enviem por escrito, até às 10 horas (de Brasília) desta terça-feira, todas as medidas de segurança para a partida.

Caso contrário, a entidade que rege o futebol na América do Sul pode exigir que a partida seja disputada com portões fechados ou ainda mudar o local do jogo.

Com a goleada por 5 a 0 no primeiro jogo, na última quarta-feira, no Nilton Santos, o Botafogo pode até perder por quatro gols de diferença para garantir vaga em sua primeira final de Copa Libertadores. Por outro lado, o Peñarol precisa devolver os cinco tentos de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Confira o ofício da Conmebol na íntegra

"Senhor Ignacio Alonso, Presidente da Associação Uruguaia de Futebol

Estimado Presidente,

Dirigimo-nos a você em nome e representação da Conmebol em relação à comunicação recebida hoje por parte do Ministério do Interior, que nos informa que o jogo do dia 30 de outubro de 2024 entre Club Atlético Peñarol e Botafogo de Futebol e Regatas, correspondente às semifinais da Conmebol Libertadores, se disputará exclusivamente com a presença do público local, ou seja, do Club Atlético Peñarol.

Sobre isso, queremos recordar que esta notificação deveria ter sido emitida com pelo menos oito dias de antecipação à data do jogo. Aproximadamente 1.600 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Botafogo, que, em sua maioria, já estão a caminho da cidade de Montevidéu.

Que, em outras ocasiões, o Ministério do Interior classificou os jogos do Club Atlético Peñarol como de "alto risco", havendo o clube tomado todas as medidas de segurança e logística necessárias para levar a cabo a partida em estreito cumprimento ao estabelecido no Regulamento da Competição.

É por isso que solicitamos que o Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai juntamente com o Club Atlético Peñarol garantam por escrito que se encontram dadas as condições de segurança necessárias para a realização da partida com a presença de ambas as torcidas, e que a mesma seja enviada à Conmebol antes do dia 29 de outubro, às 10h (horário do Paraguai), caso contrário a Conmebol se reserva no direito de: