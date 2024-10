Comprometimento de Memphis Depay no Corinthians é fora do comum, diz Hernan

O comprometimento diário de Memphis Depay surpreende positivamente o Corinthians, contou o colunista André Hernan, no De Primeira.

O comprometimento dele é algo fora do comum. O dia a dia do Memphis realmente vem surpreendendo a todos no Corinthians. André Hernan

O atacante marcou o gol da vitória sobre o Cuiabá, no Brasileirão, que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, Memphis já havia sido decisivo na goleada contra o Athletico-PR.

Memphis ainda está abaixo fisicamente, você percebe que ele cansa no final do jogo, ele já não consegue ter aquela intensidade, mas é um jogador muito útil quando toca na bola. Ele é diferente. André Hernan

O colunista destacou que a entrega de Depay ao Corinthians não é só marketing. Nos treinos, ele mostra a que veio desde o primeiro dia.

Quando o Memphis chegou no Corinthians, aquela coisa do 'vai Corinthians', da chegada no aeroporto, dava uma pinta de marketing. Era muito parecido com as chegadas de outros jogadores com status de estrela e que não renderam, como o James Rodrigues no São Paulo.

Mas o Memphis foi provando dia após dia que era completamente diferente. O primeiro treino do Memphis já foi um treino preocupado em chegar e falar: eu vim para ajudar o time. André Hernan

