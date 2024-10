Com tranquilidade, Leverkusen vence Elversberg e avança às oitavas da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen está nas oitavas de final da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, a equipe de Xabi Alonso venceu o Elversberg por 3 a 0, na BayArena, pela segunda fase do torneio. Patrik Schick (2x) e Aleix García marcaram os gols da vitória dos donos da casa.

Agora, o Leverkusen espera o vencedor de Koln e Holstein Kiel para descobrir seu adversário nas oitavas de final da competição.

Os donos da casa voltam a campo nesta sexta-feira, contra o Stuttgart, pelo Campeonato Alemão. O Elversberg joga no sábado, contra o Regensburg, pela Segunda Divisão Alemã.

O Leverkusen abriu o placar logo no primeiro minuto do jogo. Tella recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Schick, que bateu de primeira para o fundo do gol adversário.

Sete minutos depois, Schick apareceu novamente para marcar o segundo gol dos donos da casa. O atacante tcheco aproveitou rebote do goleiro após cruzamento e tocou para ampliar o placar para o Leverkusen.

O terceiro e último gol do atual campeão da Copa da Alemanha saiu aos 35 minutos do primeiro tempo. Aleix García acertou chutaço em cobrança de falta no ângulo do goleiro e marcou um golaço a favor do Leverkusen.

Veja os demais resultados da Copa da Alemanha desta terça-feira