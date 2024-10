Bola de Ouro: Chefe diz que Vini sofreu com concorrência de colegas do Real

O editor-chefe da France Football e organizador do Bola de Ouro, Vincent Garcia, falou sobre Vinicius Jr. ter ficado em segundo na premiação deste ano.

O que aconteceu

Garcia disse que a votação que elegeu Rodri melhor do mundo foi apertada: "Vitória próxima, não foi por muito". O volante espanhol do City desbancou o atacante brasileiro do Real Madrid, que era cotado como favorito.

O chefe do Bola de Ouro opinou que Vini Jr sofreu com a concorrência de outros jogadores do Real. Além do brasileiro, Carvajal e Bellingham também eram candidatos e terminaram no top 4, enquanto Kroos, Valverde e Rudiger ficaram entre os 30. Já Rodri só teve uma "disputa interna" com Haaland, que foi eleito em quinto — Foden e Rúben Dias também eram finalistas.

É uma vitória próxima, não foi por muito. Obviamente, Vinicius certamente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top 5 porque, matematicamente, lhe tirou alguns pontos. Isso também resume a temporada do Real, que foi disputada por três, quatro jogadores e os jurados compartilharam suas escolhas entre si, o que beneficiou Rodri. Vincent Garcia, ao L'Equipe

Garcia ainda afirmou que o vencedor foi mantido em segredo e que o Real Madrid fez pressão: "Queriam mudar a regra". Ele enfatizou que os clubes dos favoritos quiseram antecipar a informação, mas que a organização não revelou o resultado até o anúncio no palco.

Os votos oficiais do júri internacional do prêmio ainda não foram revelados. A France Football publicará a relação completa dos votos em sua edição impressa em 8 de novembro.

Ninguém sabia [o vencedor], nem Real nem City. A emoção que Rodri teve no palco é a melhor resposta, ele não estava ciente de nada. Todos os clubes dos favoritos insistiram em ter informações. Tive muita pressão do Real Madrid, mas como com os outros clubes, sempre foi muito claro, justo, e talvez o meu silêncio os tenha incomodado.

Fomos muito claros com eles [Real] e com todos os outros clubes. Este ano, o vencedor não seria avisado. Achei que todos tinham concordado, mas no último momento, não sei por que, eles queriam mudar a regra. Quando o Real Madrid tomou sua decisão, não tenho certeza se não houve um blefe. Fiquei desagradavelmente surpreso.

Como é a votação

A escolha do vencedor da Bola de Ouro é feita por jornalistas de 100 países com as melhores colocações no ranking da Fifa.

Uma pré-lista dos indicados é preparada por membros da redação do L'Équipe (do mesmo grupo da revista France Football) e por embaixadores da Uefa. Luís Figo é o embaixador do prêmio masculino, e Nadine Kessler representa o feminino.

Os votantes selecionam 10 jogadores, e cada posição na lista atribui uma pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1. A soma desses pontos define o vencedor.

Ranking do Bola de Ouro 2024