Ceni critica postura do Bahia em derrota para o Vasco no Brasileiro

Nesta segunda-feira, o Bahia perdeu para o Vasco por 3 a 2, em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, na coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni criticou a postura dos jogadores, em especial no primeiro tempo, e indicou mudanças na equipe titular para as próximas partidas.

"Independente de quem comece, a postura não pode ser como foi a do começo. Qualquer que seja a distribuição dentro de campo. Se você tiver a postura acomodada, como se a gente tivesse chegado em algo que já fosse satisfatório para a gente, acho que é fundamental para como jogamos hoje. Se o Biel tivesse bem, ele começaria jogando hoje. Mudamos no primeiro tempo, para tudo tem um limite, chega a hora que você dá o crédito e tudo, mas acho que nós temos agora um tempo para treinar e temos que encontrar outras soluções que não conseguimos hoje", disse.

? Revés no Rio. Jogando em São Januário, Bahia é superado pelo Vasco por 3 a 2. Luciano Rodríguez e Ademir marcaram para o Tricolor, que segue na 7ª colocação. O próximo adversário será o São Paulo, na próxima terça-feira, na Fonte Nova. pic.twitter.com/oiQ6IqGS5j ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) October 29, 2024

O treinador continuou a falar sobre o comportamento dos atletas e comparou com o que foi apresentado durante o restante da temporada. Além disso, Ceni afirmou que a maneira como o time esteve em campo é inaceitável.

"Hoje não entramos no jogo, só começamos a jogar quando tomamos o terceiro gol e que vieram as mudanças, então hoje não foi, de postura em campo, não chegou nem perto do que fizemos na temporada toda e temos que olhar alternativas para o próximo jogo", relatou.

"Perder ou ganhar, infelizmente faz parte do jogo, mas o que falo para vocês é sobre a maneira que a gente se posta em campo, um time que jogou tantas vezes e conseguiu tantos bons resultados para a gente se postar dessa maneira é longe de ser aceitável a primeira parte do jogo. Tudo tem o seu limite", afirmou.

No Brasileirão, o Bahia está um pouco acima do meio da tabela, ocupando a sétima posição, com 46 pontos conquistados em 31 jogos disputados. O Tricolor de Aço retorna a campo na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada da liga nacional.