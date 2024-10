Cariocas dominam seleção da 31ª rodada do Brasileirão; Depay representa o Corinthians

A seleção da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta terça-feira, foi dominada por times cariocas. Vasco e Botafogo tiveram três representantes cada, enquanto o Flamengo teve dois. O Corinthians foi o único paulista, com o holandês Memphis Depay.

Líder da competição, o Botafogo derrotou o RB Bragantino, no último sábado, por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid. O goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa e o volante Gregore, autor do gol da vitória, foram os representantes do Glorioso na seleção.

Artur Jorge também foi eleito o melhor treinador da rodada.

O Vasco bateu o Bahia, nesta segunda-feira, por 3 a 2, em São Januário. Autor de dois gols, o meia Dimitri Payet entrou na seleção com o lateral direito Paulo Henrique e o volante Pablo Galdames, que deu uma assistência.

Por fim, o Flamengo venceu o Juventude, no último sábado, por 4 a 2, no Maracanã. Gabriel Barbosa e Giorgian De Arrascaeta balançaram as redes e foram os representantes do Rubro-Negro entre os melhores da rodada.

O Corinthians venceu o Cuiabá, nesta segunda-feira, por 1 a 0, na Arena Pantanal. De pênalti, Memphis Depay marcou o gol da vitória que tirou o Timão da zona de rebaixamento e garantiu presença na seleção pela primeira vez.

O zagueiro Neris, do Vitória, e o lateral esquerdo Alexandro Bernabei, do Internacional, completam a escalação.

Mais uma chegando... você votou e escolheu a #SelecaoDoTorcedorBR24 da rodada 31 do @brasileirao! ???? pic.twitter.com/YiGTNgk5q1 ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) October 29, 2024

Confira a seleção completa da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro: John (Botafogo)



Laterais: Pedro Henrique (Vasco) e Alexandro Bernabei (Internacional)



Zagueiros: Alexander Barbosa (Botafogo) e Neris (Vitória)



Meias: Gregore (Botafogo), Pablo Galdames (Vasco), Dimitri Payet (Vasco) e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)



Atacantes: Gabriel Barbosa (Flamengo) e Memphis Depay (Corinthians).