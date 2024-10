Basso cita desejo de ficar no Santos em 2025 e vê elenco "fechado" com Carille

João Basso ainda busca mais espaço no Santos desde que voltou de empréstimo. O zagueiro ganhou uma chance como titular nesta segunda-feira, na vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o embate em Itu, o jogador de 27 anos falou sobre o seu desejo de permanecer na equipe para a próxima temporada.

"Sempre deixei claro meu desejo de ficar no Santos. A primeira coisa que imaginei quando iniciou o ano era fazer parte desse grupo e recolocar o Santos na Série A. Temos objetivos claros. Quando acabar o campeonato vamos conversar, mas a minha vontade é ficar", disse.

"Se tem uma coisa que aprendi ao longo do meu período no futebol é que a oportunidade vai aparecer. Procuro fazer meu trabalho diário com a dedicação máxima possível", completou.

O elenco do Peixe para 2025 ainda é incerto, já que muitos atletas têm contrato apenas até o final deste ano. Além disso, a permanência do técnico Fábio Carille não é certa. Basso, porém, destacou a união entre os jogadores e comissão.

"Se o grupo não estivesse fechado com a comissão técnica não teria jogado a final do Campeonato Paulista e não seria o líder da Série B. As provas estão dadas, o grupo está com eles. O grupo está fechado e focado em alcançar o objetivo que é colocar o Santos de volta na Série A", comentou.

Por fim, João Basso falou sobre Gil, seu companheiro de zaga na partida contra o Ituano.

"O Gil é um jogador e um ser-humano que dispensa apresentações. Não só por aquilo que ele conquistou, mas também pelo exemplo. Se você chegar 7h no CT, ele vai estar lá no CT trabalahndo. Não à toa conquistou o que conquistou e está no vível que está. Aprendo todos os dias, colhendo coisas importantes", finalizou.

O Alvinegro Praiano lidera o torneio, com 62 pontos, oito a mais que o Ceará, primeiro time fora do G4. Tem 12 pontos em disputa (quatro jogos) até o final da competição.

O Santos volta a campo no sábado, quando encara o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16h30 (de Brasília).