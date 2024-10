Após atingir marca centenária pelo Palmeiras, Veiga mira temporada mais artilheira da carreira

O meio-campista Raphael Veiga vive uma temporada de muitos gols com a camisa do Palmeiras. Apesar de ter vivido altos e baixos, o jogador recuperou seu melhor nível nos últimos jogos e está próximo de uma marca histórica em sua carreira.

Na última partida, no empate por 2 a 2 com o Fortaleza, no Allianz Parque, o camisa 23 anotou mais um tento e, com isso, chegou a 100 bolas na rede pelo clube alviverde. Ele, agora, mira outro feito.

Veiga pode fazer desta temporada a mais artilheira de sua carreira. Até o momento, ele possui 18 gols em 51 jogos em 2024, igualando o número de tentos de 2023.

A temporada mais goleadora de Raphael Veiga foi a de 2022. Na oportunidade, o atleta balançou as redes 21 vezes. O jogador está a apenas quatro de ultrapassar esta marca.

Restam apenas sete partidas para o fim do Campeonato Brasileiro, único torneio que o Palmeiras ainda disputa neste ano. E o próximo adversário é um velho conhecido do jogador.

Na próxima rodada do Brasileirão, a 32ª, o Alviverde encara o Corinthians. Em 22 clássicos disputados com o rival, o camisa 23 soma cinco tentos. Foram nove vitórias, nove empates e apenas quatro derrotas.

O Derby está agendado para a próxima segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena. O Verdão vem de um empate e quer retomar o caminho das vitórias para seguir a perseguição ao líder Botafogo.

Com o último tropeço, o Palmeiras ocupa o segundo lugar da tabela, com 61 pontos conquistados. O time carioca, por sua vez, tem 64 pontos. Ainda haverá um confronto direto entre os dois na antepenúltima rodada da Série A.