Análise: Corinthians não convence diante do Cuiabá, mas faz dever de casa em luta contra o rebaixamento

Por Iúri Medeiros

O Corinthians não fez um grande jogo contra o Cuiabá, é fato. Mas o time fez o dever de casa tendo em vista a difícil luta contra a zona de rebaixamento.

O técnico Ramón Díaz optou por mexer na equipe por conta do desgaste de alguns jogadores. Atletas como Félix Torres, Raniele, Alex Santana, Breno Bidon, Igor Coronado e Talles Magno ganharam espaço e iniciaram o confronto na Arena Pantanal.

No primeiro tempo, o Corinthians pecou na circulação de bola lenta e nos erros de passe. Com o ritmo lento e a imprecisão, a missão de infiltrar na defesa do Cuiabá foi dificultada.

Defensivamente, o time praticamente não sofreu, é verdade. O Cuiabá pouco oferecia perigo, chegando em arremates de média ou longa distância, que não geraram grande preocupação.

O gol do Corinthians nasceu em um raro momento de profundidade, com lançamento preciso de Félix Torres para Talles Magno. O atacante foi derrubado na área por Marllon, e Memphis converteu a penalidade com segurança.

Na segunda etapa, com a vantagem mínima, o Corinthians se adaptou à partida e forçou os mandantes a saírem para o jogo. A estratégia encontrou problemas, especialmente com a saída não planejada de Raniele e a entrada de Romero.

O time passou a ser menos combativo por dentro a caiu no jogo de transição. Ou seja, o Corinthians passou a ceder mais espaços e não teve o controle do duelo, como se imaginava.

Mesmo com a queda de desempenho, o Corinthians segurou a vantagem e garantiu os três pontos cruciais na briga contra o descenso. O Timão subiu para a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados, um a mais em relação ao Z4.

Individualmente, fica o registro do bom momento de Matheuzinho e Matheus Bidu, laterais que possuíam poucas perspectivas nos tempos de António Oliveira, mas mudaram radicalmente de patamar com o decorrer do ano.

Agora, o Corinthians se prepara para a difícil sequência contra Racing, pela Sul-Americana, e Palmeiras, pelo Brasileirão. Se o desempenho não empolga, a sequência de duas vitórias na liga nacional pode trazer a confiança necessária para a equipe buscar os resultados que precisa.