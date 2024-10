Vinícius Jr. cancela ida ao Bola de Ouro ao saber que não vencerá o prêmio

O brasileiro Vinicius Júnior não estará presente na cerimônia da Bola de Ouro, prêmio dado ao melhor jogador do mundo na temporada. A informação é do jornal francês RMC Sport, que afirma que a comitiva do atacante do Real Madrid já está convencida que ele não sairá premiado no evento desta segunda-feira.

O portal ainda diz que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, estaria "furioso" e decidiu que a delegação do clube espanhol cancelaria sua viagem a Paris, onde ocorrerá a premiação. Portanto, nomes como Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Kylian Mbappé e o próprio Vini Jr. não devem marcar presença no Théâtre du Chatelet.

Assim, um dos nomes que mais ganham força para sair como vencedor da Bola de Ouro é o volante Rodri. Ele fez grande temporada com Manchester City e foi campeão da Eurocopa com a seleção espanhola. Inclusive, o jogador já está hospedado em um hotel de Paris junto com parte da delegação de seu clube.

Por ter sido o jogador mais decisivo do Real Madrid na temporada 2023/24, conquistando a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, Vinicius Júnior era considerado o grande favorito a sair vencedor do prêmio organizado pela revista France Football. Companheiro de Vini no clube merengue, Jude Bellingham era, junto de Rodri, um dos principais concorrentes do brasileiro.

A cerimônia da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira, a partir das 16h (de Brasília), no Théâtre du Chatelet, em Paris. Vinicius Júnior é o único brasileiro que concorre ao prêmio de melhor jogador do mundo.