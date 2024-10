Vini Júnior se pronuncia após ficar em segundo na Bola de Ouro e dá recado: "Eles não estão preparados"

O atacante Vinícius Júnior se manifestou em suas redes sociais instantes depois da premiação da Bola de Ouro 2024.

O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira, segundo colocado atrás de Rodri, do Manchester City, escreveu em sua conta oficial no X (antigo Twitter): "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados".

O volante Rodrigo Hernández, conhecido como Rodri, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24, nesta segunda-feira, em premiação realizada pela revista francesa France Football, em Paris. O espanhol de 28 anos, do Manchester City, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez e, assim, frustrou a expectativa dos brasileiros, que esperavam ver Vinícius Júnior ganhando o prêmio.

Havia uma forte crença de que o brasileiro, um dos protagonistas do Real Madrid no título da Liga dos Campeões na última temporada europeia, receberia o título de melhor do mundo. Entretanto, isso não se confirmou.

O jogador ficou em segundo lugar na premiação, à frente de nomes como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid, mas abaixo de Rodri. O atacante, aliás, ao ser informado que não ganharia a Bola de Ouro, sequer foi a Paris para prestigiar o evento. E não foi só ele: nenhum atleta do clube espanhol compareceu - nem mesmo o técnico Carlo Ancelotti ou o presidente Florentino Pérez. Vini era o único brasileiro entre os finalistas.

A vitória de Rodri, ainda, aumentou o jejum do Brasil na premiação. A A última vez que um brasileiro faturou a Bola de Ouro foi em 2007, há 17 anos atrás. O último a alcançar o feito foi Kaká, quando jogava pelo Milan. Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) também foram coroados.

