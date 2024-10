Vini Jr. teve nome gritado antes de Rodri vencer Bola de Ouro; assista

Do UOL, em São Paulo

Vini Jr. teve seu nome gritado antes de George Weah, ex-jogador que foi eleito melhor do mundo em 1995, anunciar Rodri como vencedor do Bola de Ouro. O evento foi realizado em Paris nesta segunda (28).

O que aconteceu

Gritos de "Vini" ecoaram na transmissão oficial do evento assim que Weah abriu o envelope com o vencedor — o brasileiro do Real Madrid ficou na 2ª posição e viu Rodri ser nomeado.

Pedidos por silêncio abafaram as manifestações, e o ex-jogador, segundos depois, confirmou o espanhol como ganhador do prêmio.

Assista ao momento

RODRI GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2024

¿Robo a Vinicius ? Todo el público estaba gritando el nombre de "VINI" #BallonDor pic.twitter.com/OqGDvbVRnh -- FutbolX25 (@Futbol_IA) October 28, 2024

Vini Jr. terminou em segundo, seguido por Bellingham no top 3. O resultado é o melhor de um jogador brasileiro em 17 anos. Em 2007, Kaká foi o vencedor. Desde então, o melhor resultado era de Neymar, que ficou em terceiro em 2015 e 2017.

A vitória do brasileiro era dada como provável até hoje, mas a notícia da ausência de jogadores do Real Madrid na cerimônia esfriou os ânimos horas antes da premiação: além de Vini, Bellingham, Arda Guler e Lunin, que também disputaram prêmios, não viajaram — assim como Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo.

Rodri, por outro lado, protagonizou o título da Espanha na última Eurocopa, realizada entre junho e julho deste ano. Ele foi eleito o melhor jogador da competição e liderou uma seleção de promessas, como Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams.

A coroação do atleta europeu ampliou o jejum do Brasil no Bola de Ouro: Kaká, ainda em 2007, foi o último brasileiro a ter a alcunha de melhor jogador do mundo — depois, Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a disputa até 2018, quando Modric foi eleito.

A votação do Bola de Ouro foi feita a partir de jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da Fifa. Os profissionais montaram um ranking e enviaram suas escolhas baseadas nos desempenhos dos atletas na temporada 23/24 do futebol europeu. O narrador Cléber Machado representou o Brasil.