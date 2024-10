Troféu Kopa: aos 17 anos, Yamal supera brasileiro e é eleito melhor sub-21

Lamine Yamal não precisou de muito tempo no futebol para ser protagonista entre os profissionais: depois de brilhar no título da Espanha na última Eurocopa, o atacante de 17 anos ganhou o Troféu Kopa, prêmio dado ao melhor jogador sub-21 do mundo. O troféu faz parte do Bola de Ouro, ocorrido nesta segunda (28) em Paris e organizado pela France Football.

Lamine Yamal venceu Troféu Kope Imagem: Alberto PIZZOLI / AFP

O jovem do Barcelona desbancou nomes como o brasileiro Savinho, que também aparecia no páreo e acabou em 4° -- Arda Guler

e Kobbie Mainoo completaram o top 3. A lista final ainda tinha Garnacho, Pau Cubarsi, Arda Guller, Konaté, Mainoo, João Neves, Mathys Tel e Wayne Zaire-Emery.

A votação foi construída a partir de ex-vencedores do Bola de Ouro, ou seja, apenas astros do futebol deram seus palpites nesta categoria — nos prêmios de melhores atletas no contexto geral, jornalistas formaram o júri.

Estou muito orgulhoso de receber esse prêmio. Queria agradecer os meus pais porque me apoiam desde sempre. Quero também agradecer aos meus companheiros e técnicos. Dedico esse prêmio a todo mundo e ao Barcelona Yamal, ao receber o prêmio

Yamal também esteve envolvido em uma pequena gafe no evento: o ex-atacante Didier Drogba, um dos apresentadores do Bola de Ouro, falou em francês com o jovem, que não tinha tradutor no ponto, não entendeu o tema e sorriu discretamente.