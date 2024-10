Mesmo com CR7 mais goleador, Kane e Mbappé dividem Troféu Gerd Muller

Harry Kane, do Bayern de Munique e da seleção da Inglaterra, e Kylian Mbappé, do Real Madrid e da seleção francesa, faturaram o Troféu Gerd Muller na tarde desta segunda (28), durante cerimônia do Prêmio Bola de Ouro realizada em Paris.

O troféu é dado ao atleta que fez mais gols em competições oficiais na última temporada europeia (23/24), tanto pelo seu clube quanto por sua seleção.

Os dois marcaram 52 gols na última temporada. Kane e Mbappé dividiram também a artilharia da última edição da Champions League.

Cristiano Ronaldo balançou as redes 57 vezes, mas não ganhou pelo fato de atuar na Arábia Saudita — fora, portanto, das principais ligas europeias.

Kane agradeceu aos companheiros do Bayern de Munique ao receber o prêmio. Mbappé, por outro lado, não compareceu à cerimônia após uma ordem da diretoria do Real Madrid.

Gostaria de agradecer ao Bayern e aos companheiros de equipe que me fizeram alcançar esse número de gols. É uma grande honra receber esse prêmio. Foi um novo capítulo, uma nova fase me mudar para a Alemanha. Eu nem sabia o que podia esperar, mas foi muito bom com as pessoas ao meu redor. Tive grandes momentos, fiz muitos gols e isso é especial, espero que venham muitos mais nesta temporada Kane, ao receber o prêmio