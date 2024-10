Ausente, Ancelotti é eleito melhor técnico do mundo no Bola de Ouro

Do UOL, em São Paulo

Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi eleito o melhor técnico do ano no Prêmio Bola de Ouro, evento ocorrido nesta segunda (28) em Paris.

O italiano desbancou outros cinco finalistas: Pep Guardiola (Manchester City), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Luis de la Fuente (seleção da Espanha) e Lionel Scaloni (seleção da Argentina).

Ancelotti não compareceu ao evento para retirar seu prêmio: por determinação da diretoria do Real Madrid, nenhum integrante do clube marcou presença na cerimônia.

No feminino, a inglesa Emma Reis venceu. A comandante da seleção norte-americana superou quatro finalistas — incluindo Arthur Elias, ex-Corinthians e atualmente na seleção brasileira.

A votação foi feita a partir de jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da Fifa. Os profissionais enviaram suas escolhas baseadas nos desempenhos dos treinadores na temporada 23/24 do futebol europeu. O narrador Cléber Machado representou o Brasil.