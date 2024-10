Transmissão ao vivo de Vasco x Bahia: veja onde assistir

Vasco e Bahia medem forças hoje (28), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo.

O Vasco está na 10ª colocação, com 40 pontos, e tenta se aproximar do pelotão da frente. Já o Bahia é o sétimo colocado, com 46, e briga para voltar ao G6.

O Cruz-Maltino voltou a vencer após oito jogos. A equipe de Rafael Paiva superou o Cuiabá em jogo atrasado do Brasileirão por 1 a 0 na partida anterior.

O Bahia não vence há dois jogos. A equipe de Rogério Ceni ficou no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro na rodada passada.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro