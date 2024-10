Transmissão ao vivo de Cuiabá x Corinthians: veja onde assistir

Corinthians e Cuiabá medem forças hoje (28), às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A transmissão será feita pelo Premiere (pay-per-view).

Confronto direto para escapar da zona do rebaixamento. Corinthians é o 18º colocado, com 32 pontos, enquanto o Cuiabá vem logo atrás, em 19º, com 27 pontos.

Alvinegro pode respirar em caso de vitória. A equipe de Ramón Díaz deixa de lado momentaneamente a Sul-Americana, competição que empatou a ida das semifinais com o Racing (ARG) em 2 a 2, na última quinta-feira (24).

Os donos da casa querem voltar a vencer após dois jogos. O Dourado foi superado pelo Vasco por 1 a 0 em jogo atrasado do Brasileirão.

Cuiabá x Corinthians -- Campeonato Brasileiro