Torcida organizada do Palmeiras nega envolvimento em briga com cruzeirenses

Na manhã desta segunda-feira, a Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, se pronunciou pela primeira vez após a briga entre as torcidas do Verdão e do Cruzeiro. Em nota, a organizada lamentou o ocorrido e afirmou que não teve nenhum tipo de relação com o incidente.

"A Mancha Alvi Verde vem sendo apontada injustamente, através de alguns meios de imprensa e redes sociais, de envolvimento em uma emboscada ocorrida na Rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, na madrugada deste domingo (27)", foi escrito.

"Queremos desde já deixar claro que a Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. Com mais de 45.000 associados, nossa torcida não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores, que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promovemos e defendemos", acrescentaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mancha alvi Verde (@manchaverdetorcida)

A briga entre os torcedores ocorreu no último domingo, na Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. O incidente resultou em uma pessoa morta e outras 18 feridas, todas cruzeirenses.

De acordo com as informações preliminares, os torcedores do Cruzeiro teriam sofrido uma emboscada de palmeirenses no caminho de volta a Minas Gerais. No sábado, a Raposa enfrentou o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, em Curitiba. No mesmo dia, o Palmeiras jogou com o Fortaleza no Allianz Parque.

Tanto Cruzeiro quanto Palmeiras se manifestaram nas redes sociais repudiando o caso. A Raposa lamentou o falecimento do torcedor, e o Verdão também repudiou as cenas de violência, pedindo punições "com rigor" aos responsáveis.

Confira o comunicado da Mancha Verde na íntegra

"A Mancha Alvi Verde vem sendo apontada injustamente, através de alguns meios de imprensa e redes sociais, de envolvimento em uma emboscada ocorrida na Rodovia Fernão Dias, próximo ao túnel de Mairiporã, na madrugada deste domingo (27). O incidente resultou tragicamente na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros feridos. Lamentamos profundamente mais esse triste acontecimento e manifestamos nossa solidariedade e demonstramos nosso consternamento aos familiares da vítima, repudiando com veemência tais atos de violência.

Queremos desde já deixar claro que a Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente. Com mais de 45.000 associados, nossa torcida não pode ser responsabilizada por ações isoladas de cerca de 50 torcedores, que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promovemos e defendemos.

A Mancha Alvi Verde repudia toda e qualquer forma de violência e reafirma seu comprometimento e compromisso com a segurança e a convivência pacífica entre torcedores. Estamos à disposição das autoridades para colaborar plenamente com as investigações, auxiliando na identificação e punição dos responsáveis por mais esse fatídico e lamentável episódio ocorrido na madrugada desse domingo".