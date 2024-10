STJD remarca julgamento de recurso de Abel Ferreira, do Palmeiras, para quinta-feira

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) remarcou o julgamento de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em razão do gesto obsceno cometido na eliminação para o Flamengo, na Copa do Brasil, no dia 7 de agosto.

O tema seria julgado pelo Pleno no último dia 11 de outubro, mas foi retirado de pauta. A discussão agora ocorrerá na quinta-feira, dia 31 de outubro, a partir das 10h (de Brasília). Sendo assim, caso o julgamento defina que o português deve cumprir a suspensão, ele ficará fora do clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima segunda-feira, na Neo Química Arena, às 20h, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Naquela oportunidade, o auditor relator do caso, Marco Aurélio Choy, afirmou que iria retirar o assunto da pauta por conta de uma transação disciplinar apresentada pela Procuradoria. Ele disse que precisava apreciar o caso com "mais cuidado".

A proposta era que o Palmeiras revertesse a punição para uma multa de R$ 100 mil, que seria paga pelo clube. Dessa forma, o comandante seria liberado.

Abel Ferreira foi punido pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD com dois jogos de suspensão no Brasileirão por conta do gesto obsceno cometido na partida contra o Flamengo.

O clube alviverde, porém, entendia que a pena não era justa, já que a expulsão se deu na Copa do Brasil. Portanto, no mesmo dia da punição, o Verdão recorreu e conseguiu efeito suspensivo.

Gesto obsceno cometido por Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Reprodução/Amazon Prime)

Por conta deste ato, o português foi denunciado pelo Artigo 258, parágrafo 2º, do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que fala em "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões" e tem pena de uma a seis partidas. O STJD também denunciou o treinador no artigo 171, que diz sobre as condições do cumprimento da punição.

Abel Ferreira chegou a assumir o gesto obsceno, mas negou intenção de ofender qualquer pessoa. Ele, ainda, afirmou que havia se desculpado com seus jogadores. O Verdão venceu o jogo, por 1 a 0, mas acabou eliminado pela soma dos placares dos jogos de ida e volta.