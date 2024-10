São Paulo soma apenas 22% de aproveitamento como visitante no returno do Brasileiro

O São Paulo não vem desempenhando um bom futebol longe de seus domínios. O Tricolor sofre como vistitante e não consegue atingir bons resultados fora do Morumbis, sua casa. No returno do Campeonato Brasileiro, a equipe paulista conquistou apenas 22,2% dos pontos no quesito.

Dos seis jogos que disputou fora de casa no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu apenas um, empatou outro e saiu derrotado em quatro oportunidades. Ou seja, a equipe de Luis Zubeldía conseguiu somente quatro pontos dos 22 disputados no período recortado.

A única vitória ocorreu na 26ª rodada, no dia 15 de setembro. O São Paulo visitou o Cruzeiro no Mineirão e triunfou por 1 a 0, com gol do jovem William Gomes, aos 14 minutos da etapa final. O Tricolor estava com o time reserva, pensando no duelo com o Botafogo, pela ida das quartas de final da Libertadores.

As derrotas no returno como visitante foram contra Fortaleza (1 a 0), Palmeiras (2 a 1), Fluminense (2 a 0) e Cuiaba (2 a 0). O empate ocorreu no último jogo, diante do Criciúma, quando Liziero deixou tudo igual no fim, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Estádio Heriberto Hulse.

Apesar dos tropeços, o São Paulo é o sétimo melhor visitante até aqui do Campeonato Brasileiro. São 16 pontos conquistados em 15 partidas disputadas, sendo quatro vitórias, quatro empates e sete derrotas.

O próximo jogo do São Paulo, sexto lugar com 51 pontos, será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, apenas no dia 5 de novembro (terça-feira). O confronto em Salvador vale pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.