São Paulo divulga pré-venda de ingressos para jogo de pré-temporada contra o Cruzeiro nos EUA

A atual temporada ainda não acabou, mas os clubes já estão de olho no próximo ano. Nesta segunda-feira, o São Paulo divulgou a pré-venda de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, o primeiro da equipe na pré-temporada do ano que vem nos Estados Unidos. Os bilhetes já estão disponíveis.

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro em seu primeiro amistoso da próxima temporada. A bola rola no próximo dia 15 de janeiro (uma quarta-feira), às 20h30 (de Brasília), pela FC Series, no Inter&CO Stadium, estádio do Orlando City.

Os setores 2 a 7 e 101 a 107 do estádio são destinados à torcida tricolor. Os ingressos já estão liberados para pré-venda e podem ser adquiridos através do site spfc.vc/fcseries, utilizando o código 25SAOPAULO, que ficará disponível até o dia do jogo.

Também estão disponíveis na pré-venda os assentos laterais e setores VIP - ambos serão de torcida mista. Os interessados podem comprar seus ingressos no link spfc.vc/fcgeral, utilizando o código 25FCSA. Tal código, porém, não será mais necessário para essas seções a partir desta quinta-feira (31), quando será aberta a comercialização para o público geral.

O preço dos ingressos para a partida varia de US$ 20,00 a US$ 170,00 (R$ 114,02 a R$ 969,19 na cotação atual). Os setores com bilhetes mais baratos são aqueles exclusivamente reservados para a torcida tricolor. Já a seção com entrada mais cara é a VIP.

"Quer acompanhar o Tricolor na FC Series, nos Estados Unidos? Nosso primeiro jogo, Cruzeiro x São Paulo, acontece no dia 15 de janeiro, no Inter&CO Stadium, estádio do Orlando City! Garanta seu lugar e bora apoiar o Tricolor na nossa pré-temporada!", escreveu o clube nas redes sociais.

A FC Series é uma competição de pré-temporada que incorporou e iniciou a expansão da Florida Cup nos Estados Unidos. O torneio comemorará dez anos de sua primeira edição no próximo ano.