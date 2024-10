Rodri ganha Bola de Ouro e frustra expectativa por prêmio a Vinícius Junior; veja todos premiados

O volante Rodrigo Hernández, conhecido como Rodri, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24, nesta segunda-feira, em premiação realizada pela revista francesa France Football, em Paris. O espanhol de 28 anos, do Manchester City, conquistou a Bola de Ouro pela primeira vez e, assim, frustrou a expectativa dos brasileiros, que esperavam ver Vinicius Júnior ganhando o prêmio.

"Noite incrível para mim. Tenho que agradecer a todos que votaram em mim, que me deram a confiança. É um dia muito especial para mim, para minha família e meu país. Quero agradecer minha namorada, a pessoa mais importante para mim. Sem ela, minha trajetória não teria sido a mesma. Também preciso agradecer ao meu agente, Pablo. Não posso esquecer dos meus companheiros, sem eles não estaria aqui. Estou no melhor clube do mundo. Também quero agradecer à seleção da Espanha, ao treinador Luis de la Fuente, que sempre demonstrou confiança em mim. Não é uma vitória minha, é uma vitória do futebol espanhol, uma recompensa. Geralmente, os volantes são menos reconhecidos. É um grande orgulho receber esse prêmio hoje", celebrou o jogador.

Havia uma forte crença de que o brasileiro, um dos protagonistas do Real Madrid no título da Liga dos Campeões na última temporada europeia, receberia o título de melhor do mundo. Entretanto, isso não se confirmou.

O jogador ficou em segundo lugar na premiação, à frente de nomes como Jude Bellingham e Kylian Mbappé, do Real Madrid, mas abaixo de Rodri. O atacante, aliás, ao ser informado que não ganharia a Bola de Ouro, sequer foi a Paris para prestigiar o evento. E não foi só ele: nenhum atleta do clube espanhol compareceu - nem mesmo o técnico Carlo Ancelotti ou o presidente Florentino Pérez. Vini era o único brasileiro entre os finalistas.

Eleito Bola de Ouro da temporada 2023/24, Rodri foi um dos destaques da Espanha campeã da Eurocopa neste ano. Ele foi capitão e um dos principais jogadores da seleção durante o torneio.

O jogador, ainda, foi coroado como o melhor da Euro, além de receber o prêmio na Liga das Nações de 2022/23. Ele, ao todo, soma dois títulos por seu país.

Já a trajetória de Rodri pelo Manchester City se iniciou em 2019. De lá para cá, conquistou 11 troféus, sendo incríveis quatro edições seguidas do Campeonato Inglês (2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), além da Champions League, em 2022/23.

Naquela oportunidade, aliás, o espanhol anotou o gol do título do time inglês, na final diante da Inter de Milão. Mas, apesar de ser um dos heróis da conquista inédita, passou longe de Bola de Ouro daquele ano. Ele foi quinto colocado naquela edição, vencida pelo argentino Lionel Messi.

Revelado pelo Villarreal, Rodri ainda defendeu o Atlético de Madrid antes de chegar ao Manchester City. Ele é titular absoluto da equipe comandada por Pep Guardiola, mas no momento está fora de combate por conta de uma lesão no joelho.

Outras premiações

Além do prêmio de melhor do mundo a Rodri, outras coroações foram distribuídas durante a cerimônia. O garoto de apenas 17 anos, Lamine Yamal, do Barcelona, recebeu o Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador sub-21. Savinho, o brasileiro do Manchester City, ficou em quarto lugar na lista.

O Barcelona foi coroado o clube do ano no futebol feminino. Já do lado masculino, o premiado foi o Real Madrid. No entanto, o time merengue, que não levou representantes ao evento, não recebeu o prêmio no palco.

O Troféu Gerd Muller, entregue ao atleta com mais gols por clube e seleção durante a temporada, foi dividido entre o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, e o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. Ambos estufaram as redes 52 vezes, mas apenas o jogador do time alemão foi coroado no palco.

O argentino Emiliano Martínez, conhecido como 'Dibu', recebeu o Troféu Yashin, entregue ao melhor goleiro do ano, pela segunda vez consecutiva. O Troféu Johan Cruyff, distribuído aos melhores treinadores(as) de futebol feminino e masculino, ficaram com Emma Hayes, do Chelsea, e Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Já a Bola de Ouro feminina foi, pela segunda vez seguida, entregue a Aitana Bonmatí, do Barcelona.

Veja todos os premiados do evento: