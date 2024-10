Rodri exalta Espanha e afirma: 'Me disseram que o futebol ganhou'

Eleito melhor jogador do mundo no Bola de Ouro, o meio-campista Rodri exaltou a Espanha, seu país de origem, e citou alguns compatriotas que nunca venceram o prêmio de melhor do mundo. Ele falou à transmissão oficial do evento, organizado em parceria com a France Football.

O que ele falou?

Vitória do futebol espanhol. "Quero citar os companheiros de time porque o futebol é um esporte coletivo. É muito especial, sem você, eu não teria conseguido. Estou no melhor time do mundo, quero agradecer também à seleção, ao técnico que confia em mim. O Carvajal sofreu a mesma lesão que eu e também merecia estar aqui ganhando a Bola de Ouro. O Lamine vai ganhar no futuro também. É uma vitória do futebol espanhol, é uma recompensa a todos os jogadores que nunca ganharam, como Xavi, Iniesta, Casillas, Busquets. Muitos amigos me escreveram e disseram que o futebol ganhou."

Rodri citou outros jogadores da seleção espanhola após ganhar Bola de Ouro Imagem: Jonathan Moscrop/Getty Images

Agradecimentos especiais. "Foi uma noite incrível para mim. Tenho muito a agradecer. Quero agradecer à Uefa e à France Football por estar aqui de novo. Quero agradecer a quem votou em mim. É um dia muito especial para mim, minha família e meu país. Quero agradecer a pessoa mais importante que tenho na minha vida, que é minha namorada. Faz oito anos que estamos juntos e, sem ela, não teria sido a mesma trajetória. Quero agradecer a minha família por todos os valores que me passaram, pelo tanto que me ajudaram, para me tornarem o homem que eu sou hoje."

Apoio do pai diante de desejo de parar. "Aos 17 anos, arrumei as malas com um sonho de jogar na primeira divisão. Um dia eu disse que iria parar. Me lembro de quando liguei para o meu pai chorando, [falando] que tudo tinha acabado, que parecia que esse sonho estava acabando e ele me disse: 'se chegou até aqui, não joga tudo fora, vai até o fim, não desiste'. Desde aquele dia, a mentalidade mudou. É um grandíssimo orgulho receber esse prêmio. [...] Quero agradecer quem reconheceu o meu valor, o meu futebol. Estou muito feliz por mim e pelo meu país"

Um craque discreto. "As pessoas não me conhecem tanto nas redes porque sou um cara normal. Jogo futebol, é minha profissão, quero ser uma pessoa melhor todos os dias. Sempre quero dar tudo. É a minha função em campo, sou exigente, mas sou um cara normal. Quero falar para todos os garotos que não precisam ser loucos, vocês podem ser caras normais e serem os melhores também."