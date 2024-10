Real Madrid cancela viagem e indica que Vini Jr. não será Bola de Ouro

Vini Jr. e a delegação do Real Madrid cancelaram a viagem a Paris e não estarão na cerimônia de entrega da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football.

O que aconteceu

O jogador, seu estafe e os dirigentes do clube ficaram em Madri. A informação inicial foi do jornal "Marca", confirmada pelo UOL.

A ausência do brasileiro na capital francesa é um indicativo de que ele não será o vencedor da premiação dada pela revista a quem foi eleito melhor jogador da temporada passada.

Rodri, do Manchester City e campeão da Euro pela Espanha, vira o favorito. O volante de 28 anos foi destaque do time de Pep Guardiola na campanha da Premier League.

Não é só Vini

O Real Madrid tem indicados não só ao prêmio principal, da Bola de Ouro, — como Jude Bellingham —, mas também a categorias adjacentes.

Carlo Ancelotti, por exemplo, concorre ao prêmio de melhor técnico. Arda Güler está indicado ao troféu Kopa, que premia o melhor jogador jovem. Lunin, por sua vez, concorre para faturar o de melhor goleiro.

Como é a votação

Os eleitores da Bola de Ouro são jornalistas dos 100 países com melhor colocação no ranking da Fifa.

Existe uma pré-lista feita por membros da redação do "L'Équipe" (do mesmo grupo de mídia da France Football) e embaixadores da Uefa. Luís Figo é o do prêmio masculino, e Nadine Kessler, do feminino.

Os votantes escolhem 10 jogadores e a colocação deles rende pontuação específica: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1, nesta ordem. A soma dos votos determina o vencedor.

O Canal UOL faz a cobertura com comentários de Julio Gomes, Thiago Arantes e Rafael Reis, a partir das 15h45.