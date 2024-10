Ramón explica mudanças no time após vitória do Corinthians contra o Cuiabá: "Grupo estava cansado"

Muitos torcedores do Corinthians se surpreenderam com a escalação para o jogo contra o Cuiabá, nesta segunda-feira, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz optou por preservar alguns atletas importantes, e alegou depois que a decisão passou pelo cansaço de parte do grupo. Mesmo com a equipe alterada, o Timão bateu o Dourado por 1 a 0, com gol de Memphis Depay.

"Estou de acordo que fomos menos intensos, Mudamos muito, muito no meio, na frente também, taticamente... Mas necessitávamos fazer isso, pois o grupo estava muito cansado. Falamos com o grupo, perguntamos para eles. Priorizamos quem está bem fisicamente, pensamos no nosso rendimento. O jogo foi complicado, muito calor, sigo suando até agora", comentou Ramón em entrevista coletiva.

Tanto o técnico como o auxiliar Emiliano Díaz reconheceram que o Corinthians não teve um grande desempenho na Arena Pantanal, mas reforçaram a importância da equipe conquistar os três pontos e deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro.

"Sim, concordo. Sabíamos que hoje, se perdêssemos, seria impossível virar a chave. Era jogo de vida ou morte, difícil de jogar, pois a pressão era grande. Se perdêssemos, estaríamos mortos. Mas saímos da zona, respiramos, o grupo não gosta de jogar assim, é difícil, a bola pesa mais. Mas o grupo respondeu. Claramente não gostamos de ganhar assim, trabalhamos para jogar de outra forma, mas eram três pontos de vida ou morte. Estamos contentes pois o grupo respondeu", comentou Emiliano.

"Quando você está em um time grande e briga por esse tipo de coisa (rebaixamento)... O time grande tem que brigar por títulos, sabemos bem disso. Passamos pela mesma situação ano passado, brigar contra o rebaixamento não é simples, é difícil. Difícil a pressão, a tomada de decisão, a parte mental. Hoje era um jogo de tudo ou nada, e o grupo respondeu. O grupo sentia à pressão, hoje conseguimos sair e esperamos seguir crescendo, mas com menos pressão para o grupo", complementou o auxiliar.

Em um jogo de poucas emoções, Memphis foi às redes de pênalti, na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, coube ao Corinthians administrar a vantagem, sem sofrer grandes sustos.

Com a vitória pelo placar mínimo, o Corinthians pulou para a 15ª posição, com 35 pontos, um a mais em relação à zona de rebaixamento. Já o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 27 unidades.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quinta-feira, contra o Racing, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo será às 21h30 (de Brasília), em Avellaneda.

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro (segunda-feira), na Neo Química Arena.