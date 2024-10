Primeira edição da Fanzone do GP de São Paulo terá Alok e interação com pilotos; confira programação

O próximo final de semana promete muito para os fãs de Fórmula 1 no Brasil. Se o Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, já era aguardado pelo público, o evento terá ainda mais atrações com a primeira edição da Fanzone em solo brasileiro, realizada no Kartódromo Ayrton Senna.

A Fanzone é uma festividade que já acontece em alguns Grandes Prêmios em outros países. Voltada para os entusiastas do automobilismo, a celebração geralmente envolve shows, atratividades ligadas ao esporte a motor e interação com os pilotos das equipes.

No Brasil, não será diferente. Para a sexta-feira, além do treino livre para o GP e da classificação para a corrida sprint, o Driver's Engagement será uma das ações mais aguardadas. No evento, cada equipe terá um tempo determinado para seus pilotos irem ao palco e responderem perguntas de uma apresentadora da Fórmula 1. No primeiro dia do Grande Prêmio, os pilotos de Williams, VCARB, McLaren, Aston Martin e Sauber darão as caras ao público.

Após os eventos na pista, os fãs poderão conferir o show de Jorge Aragão, que apresentará grandes sucessos de sua carreira no samba. Ao longo dos três dias, também haverá bate-papos com personalidades do automobilismo, como Felipe Massa, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi. Além dos principais eventos, diversas ativações estarão disponíveis para o público, como simuladores de corrida, desafio do pit stop e túnel de vento.

No sábado, o Driver's Engagement terá continuidade, dessa vez com os pilotos de Red Bull, Mercedes, Haas e Alpine. Após a classificação para o GP, Alok, DJ e produtor musical brasileiro, fará um show em formato inédito. O principal evento do domingo será a apresentação do grupo SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) acompanhado do ator e cantor Sérgio Loroza após o Grande Prêmio.

As corridas (principal e sprint), as classificações e o treino livre também poderão ser acompanhados em telões na Fanzone, que contará com food trucks para venda de comidas e bebidas, além de lojas com produtos licenciados da Fórmula 1.

Além das pessoas com ingresso para a Fanzone, o público dos setores N, H, R, G e Arquibancada Porto também terão acesso à área, de acordo com a capacidade máxima do espaço. O valor das entradas para a Fanzone é de R$580, válida para os três dias do evento e com meia-entrada de R$290.

Confira as principais informações e a programação para a Fanzone de GP de São Paulo

Datas: 1 (sexta-feira), 2 (sábado) e 3 (domingo) de novembro



Local: Kartódromo Ayrton Senna - Interlagos, São Paulo



Portão de acesso: Avenida Senador Teotônio Vilela, 400 (ao lado do portão G do Autódromo de Interlagos)



Horários: 1 e 2 de novembro, das 08h às 20h (de Brasília) | 3 de novembro, das 08h às 18h



Ingressos: Inteira: R$580 | Meia: R$290

Sexta-feira (1º de novembro)



9h45 às 9h55: Driver's Engagement - Williams e VCARB



9h55 às 10h05: Driver's Engagement - McLaren



10h05 às 10h15: Driver's Engagement - Aston Martin e Sauber



11h30: Treino livre (poderá ser acompanhado por telões na Fanzone)



15h30: Classificação para a corrida sprint (poderá ser acompanhada por telões na Fanzone)



A partir das 18h: Show de Jorge Aragão



Ao longo do dia: DJs + ativações + bate-papos com personalidades do automobilismo

Sábado (2 de novembro)



8h30 às 8h40: Driver's Engagement - Red Bull Racing



8h40 às 8h50: Driver's Engagement - Mercedes



8h50 às 9h: Driver's Engagement - Haas



9h10 às 9h20: Driver's Engagement - Alpine



11h: Corrida sprint (poderá ser acompanhada por telões na Fanzone)



15h: Classificação para a corrida (poderá ser acompanhada por telões na Fanzone)



A partir das 18h: Show de Alok



Ao longo do dia: DJs + ativações + bate-papos com personalidades do automobilismo

Domingo (3 de novembro)



14h: Corrida (poderá ser acompanhada por telões na Fanzone)



A partir das 16h: Show de SIBC (Samba Independente dos Bons Costumes) e Sérgio Loroza



Ao longo do dia: DJs + ativações + bate-papos com personalidades do automobilismo