Presidente do Santos desconversa sobre renovação de Bigode e fala sobre caso Morelos

Marcelo Teixeira desconversou, nesta segunda-feira, sobre a possível renovação de contrato do atacante Willian Bigode com o Santos. O presidente do clube admitiu que o planejamento para 2025 já começou, mas pregou foco na reta final da atual temporada.

"As tratativas de renovações estão sendo feitas no intuito de fazer um planejamento para 2025. Com o Willian e os demais atletas. Não estamos pensando em processo de renovação. Estamos pensando em cumprir 2024 para depois programar 2025", disse.

Willian está emprestado ao Peixe até 31 de dezembro de 2024, quando também acaba seu contrato com o Fluminense. A ideia da diretoria alvinegra é reduzir o salário do experiente jogador, que é querido pelo elenco.

Já Alfredo Morelos é uma incógnita. O atacante, que está emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, se envolveu em um acidente de trânsito na última semana. O atleta, que estava alcoolizado, chocou seu carro com um motociclista no distrito de Antioquia.

"Estamos aguardando a definição do departamento jurídico. Estamos acompanhando o processo. Ele está emprestado. Vamos aguardar o desfecho dessas averiguações", disse Marcelo Teixeira.

Por fim, o presidente do Santos celebrou a vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, nesta segunda-feira, em Itu.

"A vitória foi fundamental aqui em Itu. A gente tinha que somar os três pontos e focar na liderança. Temos mais um jogo decisivo em casa, um confronto direto. É fundamental uma nova vitória. Temos que somar pontos e sempre buscar o campeonato da melhor forma. Esse é objetivo do Santos", finalizou.