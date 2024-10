Técnicos de times brasileiros concorrem em prêmio de melhor do mundo

O português Artur Jorge, do Botafogo, e o argentino Gabriel Milito, do Atlético-MG, estão entre os 20 candidatos ao prêmio de melhor técnico de 2024 da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol).

O que aconteceu

Os dois são os representantes do futebol brasileiro na lista. O Brasil, no entanto, não tem nenhum técnico na disputa, diferente da Argentina e do Uruguai, que aparecem no topo.

Jorge Jesus e Hernán Crespo, conhecidos por passagens pelo Brasil, também são candidatos. Ambos estão treinando equipes no Oriente Médio.

O atual vencedor da premiação é Pep Guardiola, do Manchester City. O espanhol é finalista novamente.

A Espanha é o país com mais treinadores no páreo, com seis. É seguido pela Argentina, com quatro, e com a Itália completando o "pódio", com três.

Candidatos ao prêmio de melhor técnico da IFFHS