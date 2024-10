Rodri fatura a Bola de Ouro; Vini Jr. é o melhor brasileiro em 17 anos

A eleição do Bola de Ouro contrariou as expectativas ao dar a Rodri, e não a Vini Jr, o título de melhor jogador do mundo. O meio-campista do Manchester City desbancou o atacante do Real Madrid e, aos 28 anos, faturou o prêmio pela primeira vez em sua carreira. O evento, organizado pela revista France Football, ocorreu na tarde desta segunda (28) em Paris.

Vini Jr. terminou em segundo, seguido por Bellingham no top 3. O resultado é o melhor de um jogador brasileiro em 17 anos. Em 2007, Kaká foi o vencedor. Desde então, o melhor resultado era de Neymar, que ficou em terceiro em 2015 e 2017.

A vitória do brasileiro era dada como provável até hoje, mas a notícia da ausência de jogadores do Real Madrid na cerimônia esfriou os ânimos horas antes da premiação: além de Vini, Bellingham, Arda Guler e Lunin, que também disputaram prêmios, não viajaram — assim como Carlo Ancelotti, eleito melhor técnico do mundo.

Rodri venceu Bola de Ouro e é o melhor jogador do mundo Imagem: Jonathan Moscrop/Getty Images

Rodri, por outro lado, protagonizou o título da Espanha na última Eurocopa, realizada entre junho e julho deste ano. Ele foi eleito o melhor jogador da competição e liderou uma seleção de promessas, como Lamine Yamal, Pedri e Nico Williams.

A coroação do atleta europeu ampliou o jejum do Brasil no Bola de Ouro: Kaká, ainda em 2007, foi o último brasileiro a ter a alcunha de melhor jogador do mundo — depois, Messi e Cristiano Ronaldo monopolizaram a disputa até 2018, quando Modric foi eleito.

A votação do Bola de Ouro foi feita a partir de jornalistas dos 100 primeiros países do ranking da Fifa. Os profissionais montaram um ranking e enviaram suas escolhas baseadas nos desempenhos dos atletas na temporada 23/24 do futebol europeu. O narrador Cléber Machado representou o Brasil.

Uma noite incrível para mim. Tenho muito a agradecer. Quero agradecer à Uefa e à France Football por estar aqui de novo. Quero agradecer a quem votou em mim. É um dia muito especial para mim, minha família e meu país. Quero agradecer à pessoa mais importante que tenho na minha vida, que é minha namorada. Faz oito anos que estamos juntos e, sem ela, não teria sido a mesma trajetória. Quero agradecer à minha família por todos os valores que me passaram, pelo tanto que me ajudaram, para me tornarem o homem que eu sou hoje Rodri, ao receber o prêmio

Veja os últimos ganhadores do Bola de Ouro

2024 - Rodri (Manchester City)

2023 - Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

2022 - Karim Benzema (Real Madrid)

2021 - Lionel Messi (Barcelona)

2019 - Lionel Messi (Barcelona)

2018 - Luka Modric (Real Madrid)

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015 - Lionel Messi (Barcelona)

2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2013 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2012 - Lionel Messi (Barcelona)

2011 - Lionel Messi (Barcelona)

2010 - Lionel Messi (Barcelona)

2009 - Lionel Messi (Barcelona)

2008 - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

2007 - Kaká (Milan)

2006 - Fabio Cannavaro (Real Madrid)

2005 - Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)

2004 - Andriy Shevchenko (Milan)

2003 - Pavel Nedved (Juventus)

2002 - Ronaldo Fenômeno (Real Madrid)

2001 - Michael Owen (Liverpool)

