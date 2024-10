Porto goleia AVS fora de casa e vence a quinta seguida pelo Português

Nesta segunda-feira, o Porto goleou o AVS Futebol SAD por 5 a 0, pela nona rodada do Campeonato Português, no Estádio Clube Desportivo das Aves. A equipe, então, chegou à quinta vitória seguida no torneio.

Na vice-liderança, o time somou 24 pontos, três a menos do que o Sporting. Os mandantes, por sua vez, se encontram na 12ª colocação.

Em seu próximo compromisso, o Porto enfrenta o Moreirense, pela Taça da Liga, às 17h45 (de Brasília) dessa quinta-feira, no Estádio do Dragão. Já o AVS volta a campo apenas pelo Campeonato Português, para pegar o Famalicão, às 12h30 desse domingo, em casa.

O jogo

O Porto fez um primeiro tempo brilhante e construiu uma vantagem confortável antes do intervalo. Aos 22 minutos, Nico González abriu o marcador.

Aos 32 começou o show de Samuel Omorodion, que anotou o segundo tento dos visitantes. Pouco depois, aos 38, o espanhol marcou mais um. Antes do fim da primeira etapa, o jovem, de 20 anos, consolidou o hat-trick.

Com o resultado encaminhado, o Porto administrou a vantagem na segunda etapa. Ainda deu tempo de, aos 43 minutos, a equipe visitante ampliar, com Rodrigo Mora.