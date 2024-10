Palmeiras sai na frente, mas cede empate ao Novorizontino pela ida da semifinal do Paulista sub-20

O Palmeiras empatou com o Novorizontino nesta segunda-feira, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-20. O Alviverde saiu na frente, mas cedeu o empate na etapa complementar e não conseguiu sair do 1 a 1.

O Verdão fez 1 a 0 logo aos 21 minutos do primeiro tempo, por meio de um cabeceio de Thalys. No entanto, aos 33 do segundo tempo, acabou cometendo um pênalti. O Novorizontino converteu a cobrança e deixou tudo igual.

O resultado deixa tudo em aberto para o segundo encontro do confronto. Palmeiras e Novorizontino se enfrentam no jogo de volta neste domingo, dia 3 de novembro, às 18h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Quem vencer, assegura classificação à decisão do torneio.

Atual campeão, o Palmeiras busca o 19º título do Paulistão sub-20. Do outro lado da chave, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino por uma vaga na grande final. Na ida, as equipes empataram por 4 a 4.