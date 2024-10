Palmeiras oficializa renovação contratual de Marcos Rocha até o fim de 2025

O Palmeiras oficializou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato do lateral direito Marcos Rocha. O veterano ala de 35 anos, que tinha vínculo só até o fim deste ano, estendeu o compromisso até o final de 2025.

"Tenho alegria de acordar cedo, vir treinar, trabalhar, ver todos no dia a dia fazendo o melhor para que o Palmeiras vença. Já são sete anos vestindo essa camisa, com mais de 300 jogos, identidade com o clube e o torcedor, ser vitorioso, ganhar títulos. Poucos jogadores hoje em dia conseguem fazer a carreira dentro de um clube, e eu, hoje com 35 anos, bem fisicamente e mentalmente, fico feliz com a oportunidade de renovar o contrato com esse clube imenso, vitorioso. Tenho o prazer de vestir essa camisa e vontade de vencer ainda mais, deixar o nome na história. Agradeço a todos que fazem parte da Academia, porque sem essa estrutura eu não poderia estar aqui realizando meus sonhos", celebrou o atleta.

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018 e soma 323 jogos. Ao todo, ele conquistou 12 títulos, estando entre os maiores campeões pelo clube. São quatro Campeonatos Paulistas, três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa do Brasil.

No meio do ano, Rocha viu a lateral-direita ser reforçada com a chegada do jovem Agustín Giay, mas se manteve firme na briga pela posição, que também conta com Mayke.

Em 2024, Marcos Rocha disputou 45 jogos, sendo 33 como titular. Recentemente, o camisa 2 virou baixa por dois jogos por conta de uma mialgia na coxa direita, mas voltou a ficar à disposição no empate sem gols com o Red Bull Bragantino.

Com o Palmeiras brigando pelo título brasileiro, o ala falou sobre a reta final desta temporada. O próximo compromisso do time é contra o Corinthians. O Derby, válido pela 32ª rodada da Série A, está agendado para a próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

"Só dependemos de nós para chegar ao final da competição brigando pelo título. Temos um jogo dificil na segunda-feira, um clássico que mexe com a emoção do torcedor. Vamos nos preparar muito bem durante a semana. Importante chegarmos bem, confiantes, acreditando que só dependemos de nós para conquistar os três pontos", afirmou.

"Tenho certeza de que vamos nos preparar muito bem para 2025, tendo ainda esses sete jogos que temos de vencer para chegar ao final do Brasileirão brigando pelo título. O Palmeiras, a cada dia que passa, faz o seu melhor dentro e fora de campo para buscar resultados", finalizou.