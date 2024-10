Ministro do Interior do Uruguai comunica que Peñarol x Botafogo será disputado sem torcida visitante

Nesta segunda-feira, o Ministro do Interior do Uruguai, Nicolas Martinelli, anunciou que a partida de volta da semifinal da Libertadores, entre Peñarol e Botafogo, não terá torcida visitante do clube brasileiro. O duelo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu.

A decisão foi tomada devido aos episódios de violência que aconteceram no Rio de Janeiro, na última semana, antes da partida de ida, que terminou com vitória do Botafogo por 5 a 0. Mais de 200 uruguaios foram presos por furtarem lojistas locais e entrarem em confronto com brasileiros na praia do Recreio.

Peñarol - Botafogo se disputará únicamente con la parcialidad local. Ante los incidentes violentos ocurridos en Río de Janeiro durante el partido de ida de la Copa Libertadores entre Peñarol y Botafogo, decidimos prohibir el ingreso de los hinchas de Botafogo al Estadio Campeón... pic.twitter.com/cvloaOdKBp ? Nicolas Martinelli (@Ni_Martinelli) October 28, 2024

"Esta medida responde a razões de segurança e busca evitar possíveis represálias que poderiam desencadear em novos distúrbios entre as torcidas de ambas as equipes", diz o comunicado de Nicolas Martinelli na rede social X.

Um documento também foi enviado ao presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, comunicando a decisão e afirmando que serão realizadas diversas tarefas de investigação e análise em trabalho de campo para garantir a segurança do segundo confronto. Martinelli também solicitou que a entidade máxima de futebol no país realize os trâmites necessários com a Conmebol.

Botafogo discorda da decisão

Poucas horas depois da divulgação do comunicado, o Botafogo se posicionou contrário ao decreto. O clube acredita que o Uruguai reúne condições de receber o duelo com total segurança e que a decisão demonstra incapacidade do Peñarol e da Polícia de Montevidéu de garantir a segurança de torcedores e delegações de ambas as equipes.

O Botafogo foi surpreendido, na tarde desta segunda-feira (28), com um ofício do Ministério do Interior do Uruguai formalizando, por razões de segurança, o veto à presença de torcedores do Botafogo no jogo da volta da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol, no Estádio... pic.twitter.com/4DyVY3dbwb ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 28, 2024

O Glorioso ainda demonstrou preocupação que tal medida possa abrir precedentes para que outros episódios semelhantes aconteçam, alegando que o critério de "falta de segurança" poderá ser usado para evitar torcidas visitantes em outras partidas. O Botafogo afirmou que segue acompanhando junto à Conmebol para assegurar o cumprimento do regulamento da Libertadores e que confia na entidade para tomar as medidas cabíveis.

Por fim, o clube disse ter acionado o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério dos Esportes e a Polícia Federal/Interpol para garantir a segurança dos torcedores brasileiros em Montevidéu. A Conmebol não se pronunciou sobre o assunto.

Após a vitória por 5 a 0 na ida, o Botafogo pode perder por até quatro gols de diferença que se classifica para a final da Libertadores.