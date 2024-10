Mauro Cezar: Tendência é que barbárie de palmeirenses gere punição pesada

A morte do torcedor da Máfia Azul na emboscada da Mancha Verde na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, deve receber punição pesada, informou o colunista Mauro Cezar Pereira, no Posse de Bola.

Pelo que apurei ontem, dessa vez terá consequências bem graves. Eles não podem prender ninguém até amanhã por conta da eleição, mas a tendência é ter prisões e uma série de medidas. A coisa chegou num ponto muito alto. Mauro Cezar

O colunista explicou que foi um ataque, e não um confronto. A "covardia" gerou espanto e repúdio até mesmo entre as aliadas da Mancha Verde no universo das torcidas organizadas, disse ele.

Fechar uma rodovia federal, tacar fogo no ônibus? morreu uma pessoa carbonizada. E a maneira que tudo aconteceu, não houve enfrentamento.

Eles cercaram o ônibus, colocaram fogos, e os caras do Cruzeiro nem saíram pra brigar. Foram logo tragados pelo grupo numerosíssimo que os esperava. Mauro Cezar

Segundo Mauro Cezar, as autoridades envolvidas na investigação falam em "delitos da maior gravidade" e até em ataque terrorista.

O que se comenta é que pode se caracterizar como organização criminosa, como ataque terrorista. Enfim, uma série de delitos da maior gravidade, muito além de um enfrentamento de dois grupos que brigam e vão embora.

A tendência é realmente dessa vez acontecer algo sério em termos de punição. Mauro Cezar

