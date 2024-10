Julio: Fim de barbárie das torcidas passa por estrangulamento financeiro

O fim da barbárie entre as torcidas organizadas passa pelo "estrangulamento financeiro" dessas entidades, afirmou o colunista Julio Gomes, no UOL News Esporte desta segunda (28).

O fim dessa barbárie passa por estrangulamento financeiro. É muito dinheiro que corre pelas veias dessas torcidas organizadas, vide o que é feito no Carnaval aqui em São Paulo, especificamente. É muito dinheiro que corre.

São instituições criminosas que muita gente glamouriza. Eu não glamourizo. Julio Gomes

O colunista cobrou mais ação inteligente das polícias após a morte de um torcedor do Cruzeiro numa emboscada de membros da Mancha Alviverde, ligada ao Palmeiras. Segundo Julio Gomes, no entanto, as torcidas organizadas contam com a leniência de instituições públicas.

A gente espera das autoridades, do Ministério Público e, principalmente, polícia, Polícia Civil, inteligência policial, Polícia Federal, que nos proteja dessas barbáries. É para isso que eles estão lá, que são pagos.