Juca Kfouri: Barbárie mostra que torcida única não resolve violência

A morte do torcedor da Máfia Azul numa emboscada da Mancha Verde mostra que a torcida única nos estádios não resolve o problema da violência no futebol, analisou o colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola.

É mais uma demonstração de que não adianta evitar que duas torcidas estejam no mesmo estádio.

Não é a torcida única que resolve, porque as gangues marcam emboscadas e brigas longe do estádio. O que precisa é de inteligência policial. Juca Kfouri

O colunista cobrou trabalho preventivo das autoridades policiais e acrescentou que a proibição das torcidas organizadas tampouco resolve o problema da violência no mundo da bola.

Proibir não é o caminho, proibir é tentar secar gelo e não se seca gelo. Precisa ter um trabalho de inteligência para evitar que as coisas aconteçam. Juca Kfouri

Trajano: Selvageria de torcida revolta e tira vontade de falar de futebol

O colunista José Trajano se revoltou com a morte do torcedor do Cruzeiro. A "selvageria" foi tamanha que lhe tira até a vontade de falar de futebol.

Teve morte, teve feridos, teve incompetência da polícia. Isso me cansa, me revolta, me deixa indignado, me deixa muito triste, me dá vontade de não falar mais de futebol. Não tenho forças pra falar da campanha do Botafogo, da disputa entre Botafogo e Palmeiras.

A gente não pode passar pano para essa selvageria. Muitas vezes tem apoio, em alguns casos sim, outros casos não, das diretorias. E ninguém vai preso. Mas tem gente que vai morto. José Trajano

Assista ao comentário:

