Vini pode ser quinto atleta negro a vencer Bola de Ouro desde 1995; entenda

Acontece nesta segunda-feira (28) o evento Bola de Ouro, que premia o melhor jogador do mundo na temporada em questão. Na história, considerando desde 1995, quando a premiação passou a incluir não-europeus, apenas quatro atletas negros conquistaram o prêmio.

Vinicius Júnior é um dos favoritos a receber o prêmio nesta edição, mas o jogador não deve vencer a disputa. Segundo informação do jornal Marca, confirmada pelo UOL, nem o camisa 7 do Real Madrid, nem a delegação do clube vão ao evento, indicando que o atleta não será o melhor do mundo nesta temporada.

Vini Júnior, ainda assim, concorre ao prêmio e pode se tornar o quinto atleta negro a vencer a premiação desde 1995. George Weah, da Libéria, venceu na primeira edição desde a inclusão de não-europeus nas indicações ao prêmio e se tornou o primeiro atleta negro a vencer sem a nacionalidade de países europeus.

Ronaldo Fenômeno (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005) completam a lista de atletas negros que venceram a premiação. Antes de 1995, apenas Eusébio e Gullit, de Portugal e Holanda, respectivamente, foram os outros atletas negros a receber a honraria.

Veja a lista completa e, em destaque, os atletas negros que venceram a Bola de Ouro

Em sua criação, em 1956, a lista passou a considerar apenas jogadores europeus:

1956 - Stanley Matthews (Inglaterra)

1957 - Alfredo Di Stéfano (Argentina, naturalizado espanhol*)

1958 - Raymond Kopa (França)

1959 - Alfredo Di Stéfano (Argentina, naturalizado espanhol*)

1960 - Luis Suárez (Espanha)

1961 - Omar Sivori (Argentina, naturalizado italiano*)

1962 - Josef Masopust (Tchéquia)

1963 - Lev Yashin (Rússia)

1964 - Denis Law (Escócia)

1965 - Eusébio (Portugal)

1966 - Bobby Charlton (Inglaterra)

1967 - Flórián Albert (Hungria)

1968 - George Best (Inglaterra)

1969 - Gianni Rivera (Itália)

1970 - Gerd Müller (Alemanha)

1971 - Johan Cruijff (Países Baixos)

1972 - Franz Beckenbauer (Alemanha)

1973 - Johan Cruijff (Países Baixos)

1974 - Johan Cruijff (Países Baixos)

1975 - Oleg Blokhin (Ucrânia)

1976 - Franz Beckenbauer (Alemanha)

1977 - Allan Simonsen (Dinamarca)

1978 - Kevin Keegan (Inglaterra)

1979 - Kevin Keegan (Inglaterra)

1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha)

1982 - Paolo Rossi (Itália)

1983 - Michel Platini (França)

1984 - Michel Platini (França)

1985 - Michel Platini (França)

1986 - Igor Belanov (Ucrânia)

1987 - Ruud Gullit (Países Baixos)

1988 - Marco Van Basten (Países Baixos)

1989 - Marco Van Basten (Países Baixos)

1990 - Lothar Matthäus (Alemanha)

1991 - Jean-Pierre Papin (França)

1992 - Marco Van Basten (Países Baixos)

1993 - Roberto Baggio (Itália)

1994 - Hristo Stoichkov (Bulgária)

A partir de 1995, passaram a ser considerados os jogadores não-europeus que atuassem na Europa:

1995 - George Weah (Libéria)

1996 - Mathias Sammer (Alemanha)

1997 - Ronaldo (Brasil)

1998 - Zinedine Zidane (França)

1999 - Rivaldo (Brasil)

2000 - Luís Figo (Portugal)

2001 - Michael Owen (Inglaterra)

2002 - Ronaldo (Brasil)

2003 - Pavel Nedved (Tchéquia)

2004 - Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2005 - Ronaldinho Gaúcho (Brasil)

2006 - Fabio Cannavaro (Itália)

A partir de 2007, são considerados jogadores que atuam no mundo todo:

2007 - Kaká (Brasil)

2008 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2009 - Lionel Messi (Argentina)

2010 - Lionel Messi (Argentina)

2011 - Lionel Messi (Argentina)

2012 - Lionel Messi (Argentina)

2013 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2014 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 - Lionel Messi (Argentina)

2016 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2017 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2018 - Luka Modric (Croácia)

2019 - Lionel Messi (Argentina)

2020 - Não teve premiação

2021 - Lionel Messi (Argentina)

2022 - Karin Benzema (França)

2023 - Lionel Messi (Argentina)