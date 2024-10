Joana Sliwik fatura o título brasileiro Senior Top e Frederico Mandrot é o campeão Senior

Em 25 e 26 de outubro, o Concurso de Adestramento Internacional (CD3 e CDI1) na Sociedade Hípica Paulista, tradicional palco da modalidade, definiu os títulos brasileiros Senior Top (rendimento máximo) e Senior. Em paralelo, também foi disputada a Série Internacional Intermediate 2, além do Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos, outro com status internacional.

O prestigiado júri internacional foi formado por Jean-Michel Roudier, França, Henning Lehrmann, Alemanha, ambos nível quatro (máximo), a presidente Claudia Mesquita, Brasil, Natasha Wadell, Brasil, e Agnieska Majewska, Polônia.

Na categoria Senior Top, a amazona Joana Slwik, 28, alemã que está em processo de naturalização brasileira, faturou seu primeiro título brasileiro na categoria. Joana montou Intef Interagro, um lusitano de 12 anos que vem sendo formado pela amazona há cinco anos em estreita parceria e constante evolução. Em 2023, Joana e Intef Inteagro haviam garantido o vice brasileiro Senior.

Fierceness gallops at Del Mar in preparation for the Breeders' Cup Classic. @PletcherRacing trains. pic.twitter.com/WvWwCYJPHW ? FanDuel Racing (@FanDuel_Racing) October 28, 2024

Com vitória no Grand Prix (67,326%) e no Freestyle Grand Prix (68,256), a dupla fechou o campeonato com 69,178% de aproveitamento. Resultado que lhe rendeu o título brasileiro Senior Top com a média final de 69,178%, além de ter registrado um Minimum Eligibility Requirements (MER), critério mínimo de qualificação da Federação Equestre Internacional para disputar grandes eventos internacionais.

"Eu tenho um relacionamento com meu cavalo Intef que para mim não tem igual. Quando a gente chega nesse nível e tem essa conexão entre cavalo e cavaleiro, para mim, acho que até quem nem entre pessoas tem igual. Eu estou muito feliz, eu vejo que o cavalo tem muito para melhorar ainda", comemorou Joana, que estreou no nível Grand Prix no início da temporada 2024.

Sagrou-se vice-campeão 3º Sgto Murilo Augusto com Jorge VO, que também atingiu o MER no Grand Prix com 69,022% e fechou o Grand Prix Freestyle com 66,096% e média final de 66,096%. Com esse resultado, Murilo com Jorge VO, conjunto integrante do Time medalha de ouro no Sul-americano 2022, repetiu o resultado de 2023, quando também foi vice-campeão brasileiro Senior Top.

Na categoria Senior (disputada com as reprises São Jorge e Freestyle Intermediate), Frederico Mandrot, com Marajá da Sasa, lusitano de nove anos recém completos e que também foi formado pelo cavaleiro ao longo dos últimos cinco anos garantiu o topo do pódio com a expressiva média final de 69,925%.

"Minha sensação é só de agradecimento. Estou a cada dia evoluindo com esse cavalo, só tenho a agradecer a Deus e a todos da minha equipe. O Marajá está comigo desde potro e a gente aprendendo, eu junto com ele, e a gente pretende continuar assim seguindo em frente. Agora quero tentar estrear no Grande Prêmio fazer uma boa prova, tentar buscar um Sul-americano, um Pan-americano, até mesmo futuramente uma Olimpíada", destacou Frederico.

O vice-campeonato coube a Eduardo Alves de Lima e Florisbela VO, égua BH de dez anos, com a qual foi bicampeão senior 2022/2023, que dessa vez, registrou 69,178%, resultado bem próximo à média final do campeão. Também com boa atuação, João Paulo dos Santos, dono de dois bronzes no Pan 2019/2023, apresentou Hungaro da Sasa, conjunto que também em franca ascensão completando o pódio na terceira colocação, com 68,983%.

Finalmente na categoria Intermediate - CDI2*, disputa que não foi válida pelo Brasileiro, o jovem talento Fabio Rogério Lombardo Junior apresentando Mágico Integaro foi o vencedor da série e promete em breve chegar ao nível de GP.