Flamengo repudia briga entre cruzeirenses e palmeirenses no fim de semana

Após mais de 24 horas depois da grande briga entre cruzeirenses e palmeirenses na cidade de Mairiporã, em São Paulo, o Flamengo publicou uma nota oficial repudiando o episódio, classificado pelo rubro-negro como um "episódio trágico com cenas absurdas e inaceitáveis".

"Uma vez mais, o futebol brasileiro testemunha cenas de guerra entre torcidas rivais. Desta vez, um torcedor do Cruzeiro perdeu a vida e vários outros ficaram feridos em uma emboscada orquestrada por uma organizada do Palmeiras. Essas cenas são absurdas e inaceitáveis", diz um trecho da carta aberta divulgada pelo Flamengo.

Durante a madrugada deste domingo, uma possível emboscada de torcedores do Palmeiras (membros da Mancha Verde) a integrantes da Máfia Azul, do Cruzeiro, deixou uma pessoa morta e outros 17 feridos. Os clubes já se posicionaram sobre o ocorrido.

Veja a carta aberta divulgada pelo Flamengo nesta segunda-feira:

As autoridades governamentais e os dirigentes do futebol brasileiro precisam unir forças para combater esse problema com ações firmes e rigorosas contra esses delinquentes.

O Flamengo lamenta profundamente esse episódio trágico e se solidariza com os familiares e amigos do torcedor falecido. Desejamos ainda uma pronta recuperação aos feridos.

Pedimos às autoridades e clubes coirmãos total dedicação para combatermos juntos essa violência desmedida e despropositada."