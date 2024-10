Flamengo abre venda de ingressos para primeiro jogo da final da Copa do Brasil

Nesta segunda-feira, o Flamengo iniciou a venda de ingressos para a primeira partida da final da Copa do Brasil, que será disputada contra o Atlético-MG, no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O público geral terá acesso às entradas a partir da quinta-feira.

Os sócios-torcedores dos planos Diamante+1, Diamante e Platina+1 serão os únicos disponibilizados para garantir ingressos nesta segunda-feira. Os outros níveis terão acesso ao decorrer da quinta-feira. As vendas ocorrerão até trinta minutos antes do início da partida.

Para o duelo, todos os torcedores que comprarem seus ingressos de maneira online terão que realizar sua entrada no Maracanã por meio da biometria facial.

A gratuidade estará disponível para menores de 12 anos, pessoas com 60 anos ou mais e portadores de deficiência com os devidos acompanhantes.

O jogo de volta acontece no dia 10 de novembro, na Arena MRV, às 16h.

Norte (Flamengo)



Diamante: R$ 70



Platina: R$ 98



Ouro: R$ 98



Prata: R$ 112



Público geral: R$ 280 | Meia: R$ 140

Sul (Flamengo)



Diamante: R$ 100



Platina: R$ 140



Ouro: R$ 140



Prata: R$ 160



Público geral: R$ 400 | Meia: R$ 200

Leste Superior (Flamengo)



Diamante: R$ 125



Platina: R$ 175



Ouro: R$ 175



Prata: R$ 200



Público geral: R$ 500 | Meia: R$ 250

Leste Inferior (Flamengo)



Diamante: R$ 175



Platina: R$ 245



Ouro: R$ 245



Prata: R$ 280



Público geral: R$ 700 | Meia: R$ 350

Espaço Fla+ Leste Inferior



R$ 250

Oeste Inferior (Flamengo)



Diamante: R$ 200



Platina: R$ 280



Ouro: R$ 280



Prata: R$ 320



Público geral: R$ 800 | Meia: R$ 400

Espaço Fla+ Oeste Inferior



R$ 250

Maracanã Mais (Flamengo)



Diamante: R$ 1.056,25



Platina: R$ 1.448,75



Ouro: R$ 1448,75



Prata: R$ 1.645



Público geral: R$ 4.000 | Meia: R$ 2.037,50

Sul B (Visitante)



Público geral: R$ 400 | Meia: R$200



O Atlético-MG adquiriu toda a carga de ingressos para a torcida visitante e será responsável pela venda do setor. Não haverá comercialização de entradas para torcida visitante no site do Flamengo ou nas bilheterias.

Confira os dias e horários de venda por cada plano:

Diamante+1 (Nível 0)



28/10, a partir das 10h (de Brasília)

Diamante / Platina+1 (Nível 1)



28/10, a partir das 16h (de Brasília)

Platina / Ouro+1 (Nível 2)



31/10, a partir das 10h (de Brasília)

Ouro / Prata+1 (Nível 3)



31/10, a partir das 14h (de Brasília)



Prata (Nível 4)



31/10, a partir das 16h (de Brasília)

Público geral / Visitantes



31/10, a partir das 18h (de Brasília)

Pontos de venda física



01/11, a partir das 10h (de Brasília)

Encerramento das vendas



03/11, 15h30 (de Brasília)