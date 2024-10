Filho de Dudu impressiona na base do futsal do Palmeiras; veja os lances

Pedro Neves, filho de 11 anos do atacante Dudu, publicou um vídeo em suas redes sociais com seus melhores momentos na última partida que fez pelo time sub-12 de futsal do Palmeiras e impressionou os seus seguidores.

O que aconteceu

O Palmeiras goleou o Mogi das Cruzes por 15 a 1 pela última rodada da primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da categoria sub-12.

Pedro marcou dois gols no triunfo. O Verdão terminou a primeira fase na primeira colocação geral com 20 vitórias, um empate e duas derrotas. 154 gols marcados e 35 sofridos.

"Igualzinho ao pai", "Fenômeno igual ao pai" e o "raio caiu duas vezes no mesmo lugar" são alguns comentários de torcedores na publicação. O garoto já tem mais de 135 mil torcedores no Instagram.

Em março do ano passado, Pedro assinou o primeiro contrato com o Palmeiras e disse que sonhava em seguir o mesmo caminho do pai. O acordo era de iniciação esportiva, válido por um ano e foi renovado. Por ser menor de 14 anos, ele não pode assinar um contrato de vínculo profissional com o clube — como é previsto na legislação brasileira.

Pedrinho também joga no time de campo do Palmeiras da categoria.