Faixa de Memphis vira símbolo de esperança do Corinthians contra a degola

Memphis Depay está "fazendo a cabeça" da torcida do Corinthians. A faixinha usada pelo atacante é febre entre os alvinegros e virou símbolo da esperança contra o rebaixamento.

O que aconteceu

Na goleada sobre o Athletico-PR, Memphis usou a faixa para lustrar o escudo do Corinthians após balançar a rede pela primeira vez no Timão. Ele jogou o acessório para a torcida, vibrou muito e emocionou os torcedores.

"A faixinha representa esperança. É acreditar até o final que o Corinthians vai sair desta situação", afirmou um torcedor.

"Representa a transformação que veio do momento difícil que estávamos passando. Dentro e fora de campo deram esperança de dias novos; e eles estão vindo e vão vir de maior forma. Memphis, muito obrigado", acrescentou outro.

Além de um item de estilo, que faz parte da moda lançada por Depay, a faixinha ganhou um peso de "símbolo da esperança" contra o rebaixamento. O gesto do atacante holandês foi primordial para isso.

Eu acho que nós, como time, não deveríamos estar nessa posição, mas é o que eu vim enfrentar aqui quando cheguei. Eu sabia o que estava me esperando. Agora, é hora de olhar para melhorar o jeito que pensamos, o jeito que jogamos, o jeito que nos preparamos para os jogos. De novo, o Corinthians não merece lutar na parte de baixo, merece lutar em cima. E eu acho que começamos a mudar essa energia, mudar a mentalidade. Acho que os torcedores merecem mais, e tentamos melhorar em todos os jogos. Memphis Depay

No último domingo (20), o objeto usado constantemente pelo holandês foi distribuído pela patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte. A ação mobilizou a Fiel Torcida desde a saída do metrô Artur Alvim, próximo da Neo Química Arena, até os portões do estádio.

Oito 'finais' pela frente

O Corinthians tem oito "finais" pela frente. Cada partida do Campeonato Brasileiro, até o final, será uma oportunidade para o time de Itaquera deixar para trás de vez o sofrimento de um possível rebaixamento.

Nesta segunda-feira (28), o Corinthians enfrentará o Cuiabá em confronto direto no Z4, pela 31ª rodada. A equipe alvinegra soma 32 pontos, apenas cinco a mais do que o Cuiabá, que tem a chance de encostar na 17ª colocação.

Enquanto isso, para o Timão, uma vitória significaria a saída da zona da degola em um bom período. Isso porque seria a primeira vez que o time poderia respirar, após o fim da rodada, em dois meses.