Diante da família, Payet vibra com boa atuação em vitória do Vasco pelo Brasileirão

O Vasco derrotou o Bahia, por 3 a 2, nesta segunda-feira, em São Januário. O resultado mantém o sonho dos cariocas de entrar na zona de classificação para a Libertadores.

Os donos da casa fizeram grande primeiro tempo e abriram 3 a 0. No entanto, o time cedeu dois gols e sofreu com a pressão do Bahia nos minutos finais.

O destaque da partida foi o meia Payet. O francês marcou dois gols no duelo. O jogador destacou a animação pelo resultado e a presença da família, que veio da França.

"Minha família está aqui esta noite. Não é a primeira vez que isso acontece, mas fiquei muito animado. Estou muito feliz. Agradeço o apoio da torcida mais uma vez", disse ao Sportv.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

O Vasco chegou a 43 pontos e assumiu a nona colocação do Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos agora terão pela frente o clássico contra o líder Botafogo, na terça-feira da próxima semana.