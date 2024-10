De virada, Melo e Zverev avançam para as oitavas de final no Masters 1000 de Paris

A dupla Marcelo Melo e Alexander Zverev está nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris, na França. Na estreia, o mineiro e o alemão derrotaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7-3) e 10-4, em 1h33min.

Os próximos adversários, já nesta terça-feira, serão os cabeças de chave 3, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden - bye na primeira rodada -, por volta das 14h30 (horário de Brasília).

"Muito feliz com a vitória aqui. Não jogamos um bom primeiro set. Mas, conseguimos melhorar bastante no segundo e no super tie-break. Acho que a partir do tie-break do segundo set, a gente dominou o jogo", explicou Marcelo.

"Era uma dupla realmente muito dura, os dois vêm jogando muito bem, fizeram excelente resultado na Olimpíada (medalhistas de prata). E sabíamos que tínhamos de jogar o nosso melhor. Realmente fiquei muito feliz em ganhar essa primeira rodada, de uma dupla tão dura. Agora, temos outra pela frente amanhã (terça)", completou.

No primeiro set, os adversários quebraram no quarto game, 3/1, e mantiveram a vantagem para sair na frente no jogo: 6/3. Aí começou a reação de Melo e Zverev. Após um segundo set sem quebras, onde tiveram um set point no décimo segundo game, o mineiro e o alemão dominaram e venceram o tie-break por 7-3 para levar a definição para o match tie-break. Nele, mantiveram o domínio, não dando chances aos norte-americanos, e marcaram 10-4 para avançar em Paris.

É a quinta vez na temporada que Melo e Zverev formam parceria - jogaram nos Masters 1000 de Indian Wells (EUA), Monte Carlo (Mônaco), Roma (Itália) e Cincinnati (EUA). Em Monte Carlo, foram vice-campeões. Melo tem dois títulos em Paris: em 2015, com o croata Ivan Dodig, e em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. E joga o torneio francês pela 16ª vez.